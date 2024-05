Continúan los Torneos Deportivos en Santa María

AJEDREZ: 2do torneo organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez y el Club Santa María Ajedrez, con la participación de jóvenes de Cafayate, Laguna Blanca y de nuestra ciudad dividida en 3 categorías Sub 10- Sub 14 y Jóvenes y Adultos.

VOLEY: torneo relámpago a fines de recaudar fondos en beneficio a la protectora de animales “Patitas Calchaquíes” ,logrando así, recaudar alimentos no perecederos y dinero en efectivo que ya se hicieron entrega.

FUTSAL INFANTIL: Dio inicio con un total de 9 (nueve) equipos, quienes continúan jugando los días martes y miércoles en el gimnasio municipal.

BÁSQUET: se llevó a cabo el encuentro de Básquet en el gimnasio municipal, con la participación de 100 deportistas de nuestra ciudad y de Cafayate, en las categorías U13 femenino, U13 y U17 masculino.

MINI BÁSQUET: torneo que se llevó a cabo este viernes, a beneficio de “Proyecto 4 Patas”.