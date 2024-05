Reconocida tejedora de Belén participará de una feria textil en Palma de Mallorca

La feria internacional XTANT se celebra todos los años en edificios patrimoniales del mundo, concentrando el universo textil, de arte, moda y diseño de la escena internacional. En esta ocasión la cita será en Palmas de Mallorca, España y contará con la participación de una artesana catamarqueña.

En la actual edición que se realizará del 9 al 13 de mayo, con la participación de artesanos de más de 20 países del mundo, la artesana Zulema Gutiérrez, tejedora de la cooperativa mesa local de Laguna Blanca, departamento Belén, estará representando -con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte- por primera vez a Catamarca y al país en el prestigioso encuentro de artesanos textiles.

El evento se realizará en los patios de Can Vivot, Can Balaguer, Can Marqués, Can Oms y en la Finca Raixa, siempre en Palma de Mallorca, y el festival reunirá aproximadamente unos 60 maestros artesanos, artistas y expertos de diferentes partes del mundo que expondrán además de toda su riqueza técnica, sus tejidos, bordados, telares, tintes naturales y fibras vegetales.

Gutiérrez, premiada en el año 2015 y en el año 2018 con la distinción “Poncho Adquisición”, premio mayor que se otorga al mejor poncho en el Festival Nacional e Internacional del Poncho, esta vez estará compartiendo escena con maestros artesanos, diseñadores y jóvenes promesas del mundo entero, en lo que será una enorme oportunidad para ella y su comunidad, y un encuentro imperdible para los amantes de las artesanías.