No se tiene un registro claro de cuántas personas forman parte del gabinete municipal de Cafayate

El Presidente del Concejo Deliberante Gabriel Meisner cuestiona la gestión de la Intendente Rita Guevara, luego de la presentación que realizó la semana pasada en el Concejo Deliberante

El informe del ejecutivo no dejó un registro claro de cuántas personas forman parte del gabinete municipal de Guevara.

Meisner afirmó que Guevara tiene personal trabajando en condiciones irregulares, "Personas que se están capacitando para ejercer un cargo deben estar registradas para cubrir cualquier accidente. El estado no puede reconocer el trabajo en negro, ya que no existe el trabajo voluntario" aseveró "tiene seis abogados que no le advirtieron eso" agregó

Además, señaló la ausencia de un contador y un presupuesto adecuado como problemas serios en la administración de Guevara. Según sus estimaciones, la falta de gestión financiera podría resultar en una pérdida de 55 millones de pesos este año.

Si bien Cafayate tiene fondos para pagar a 40 funcionarios de planta política, Meisner advierte que habra un déficit que no va a permirir realizar obras. El presupuesto indica que va a gastar más de lo que ingresa .

"Con esta realidad ¿la emergencia economica donde quedó? Se pregunto el edil