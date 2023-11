Alumnos del INVO realizaron viaje de estudios a Salta

Desde el Instituto de la Voz (INVO) en Santa María, concretaron el viaje de sus alumnos como una de las actividades programadas del presente ciclo lectivo.

“El objetivo de este viaje es que el alumnado de la formación anual de Locución Integral, tenga la posibilidad de conocer cómo es el movimiento que los medios masivos de la región tiene. El año pasado llevamos a los alumnos a Buenos Aires y esta vez nos fuimos a la provincia de Salta” sostuvo el Director de la Institución, Locutor Nacional Sebastian Condori.

Respecto al viaje, comentó que fueron dos días en que los alumnos pudieron visitar medios de comunicación como Diario El Tribuno, Universidad Nacional de Salta, Universidad Católica de Salta, Canal ONCE (Telefe), FM Latidos, FM INFINITO, FM DY JAY . En estos lugares los alumnos pudieron ser entrevistados en vivo y directo, además de conocer el momento de poner al aire una producción.

El Director del INVO sostuvo que es una experiencia única para ellos porque vivenciaron otras realidades ya que si bien se capacitan en el ámbito local, es en esos lugares donde observan y escuchan cómo es una real producción audiovisual.

Además el Locutor Nacional destacó el apoyo de las municipalidades de Santa María y San José, con el aporte en combustible, para poder concretar el viaje sino no esto no habría sido posible. Sobre esto dijo “Cuando les presentamos el proyecto, nos dijeron que sí, porque son oportunidades únicas para que jóvenes y adultos que incursionan en los medios de comunicación puedan salir a conocer otras realidades. Por eso agradezco el apoyo. Estas experiencias son fantásticas porque, por ejemplo, el año pasado nos fuimos a Buenos Aires y hoy tenemos una egresada del INVO estudiante en CABA, formándose más en locución, buscando su matrícula. Eso nos pone contentos, como institución, porque aportamos a un área que hasta hace poco no se tenía en cuenta en la región” agregó.