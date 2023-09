Desfile de Primavera en Cafayate

La tradición de reunirse en la plaza 20 de febrero continúa y este año el desfile de carrozas no solo contará con la participación de estudiantes, sino también de todas las instituciones, barrios o grupos de familia que quieran formar parte de este evento.

La convocatoria no solo se limita a la presentación de carrozas, sino que también se invita a participar con murgas, números alegóricos y más. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de un formulario de Google o acercarse a la Dirección de Comunicación en horario de 8 a 13 horas. Cabe aclarar que no es competitivo.