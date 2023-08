La cafayateña Jacinta Condorí se presentó en el Telefe

La cafayateña Jacinta Condorí deslumbró a todos en la pantalla de Telefe interpretando la versión de "Canción con todos" obra popular compuesta en 1969 por Armando Tejada Gómez (letra) y César Isella (música). Considerada un clásico del cancionero popular argentino.

Jacinta tuvo su presentación en el programa Got Talent donde los 4 jurados (Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul) elogiaron a la salteña y le dieron la bienvenida al certamen, "Hace tiempo no escucho una cantora como vos" fueron las palabras utilizadas por Abel Pintos hacia Jacinta Condorí.

Got Talent Argentina, conocido anteriormente como Talento argentino en las primeras temporadas, es un programa de televisión del género talent show producido por la cadena Telefe, adaptación argentina del formato original británico Got Talent, creado por Simon Cowell. Es una competencia de talentos en el cual los participantes son evaluados por cuatro jurados en audiciones que decidirán quienes merecen pasar a una siguiente etapa, en donde el público se encargado de elegir a sus favoritos mediante voto telefónico y llegar a una final donde uno se coronará como ganador.

Got Talent Argentina con la conducción, a cargo de Lizy Tagliani. El jurado de la nueva edición está conformado por los cantantes argentinos Abel Pintos y Joaquinha Lerena, conocida artísticamente como "La Joaqui", la actriz y conductora Florencia Peña, y el bailarín uruguayo Emir Abdul Gani.