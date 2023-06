El acto de premiación contó con la participación del director de la Escuela Hogar Nº602 "Fray Mamerto Esquiú" de Icaño, La Paz, Raúl Lobo quien recibió para su escuela el primer premio consistente en una notebook, un proyector y un parlante. Cabe mencionar que además, esta escuela se hizo acreedora a un premio extra por “separación de tapitas por color”, por lo que se llevó también otra notebook, un parlante y una impresora. Estuvieron presentes acompañando, la docente Claudia Villada, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Icaño, Alba Banegas y el director de Políticas Socioeducativas y Alimentarias, Gabriel Bulacio.

El segundo premio, de un equipo de sonido y dos micrófonos fue para la Escuela N°114 "Próspero Vilca” de Santa María, cuyas autoridades no pudieron estar presentes, por lo que recibió el premio la directora de Educación Primaria, Laura Marchetti y la supervisora General del nivel, Mónica Díaz, quienes adelantaron que harán llegar los insumos a la escuela ganadora.

Mientras que en tercer lugar recibió su premio de una PC de escritorio y una impresora la Escuela N°171de Los Altos, departamento Santa Rosa, con la presencia de la coordinadora de la campaña , la docente Viviana Valdez, quien agradeció a ambas instituciones por estos recursos tecnológicos para la escuela y remarcó el valor de este certamen que puso de manifiesto la solidaridad de toda la comunidad educativa.

La ministra Centurión expresó que “desde el ministerio de Educación estamos muy felices de todo lo que generó esta campaña y quiero agradecerle a Stella Maris por abrirnos las puertas, por permitirnos conocer esta maravillosa obra que hace Soles que la vemos acá reflejada; que una familia tenga que dejar su lugar, su arraigo, su casa, su familia y que este lugar los acoja como un verdadero hogar donde tienen una cama calentita, un lugar donde cocinar, donde bañar a sus hijos, pasando este momento duro y triste para cualquier familia al transitar estas enfermedades, es lo destacable y valido, y eso no tiene precio”.

“Hoy quiero agradecer a todo el equipo de voluntarios de esta casa, que cada vez que vengo hay más y veo caras distintas y siempre trabajando no solo en las tapitas sino también en las pelucas que son un gran servicio a la comunidad tanto para niños como para adultos en este tránsito por enfermedades difíciles. Agradecer también, al equipo de Primaria y al de Políticas Socioeducativas y Alimentarias porque la verdad que esta tarea fue un enorme trabajo en equipo del ministerio, a los chicos del parque automotor y del depósito porque han trabajado y recorrido la provincia juntando las tapitas para acercarlas a la Asociación”, aseguró la ministra.

La titular de la cartera educativa manifestó también que “lograr juntar más de un millón y medio de tapitas en las escuelas habla del compromiso y la dedicación de los docentes, que no son solo formadores de los niños y niñas en lo pedagógico, sino como ciudadanos, ciudadanos solidarios y empáticos que miren al otro, y como dice Stella Maris, que el Estado pueda acompañar estas tareas, es cuando se obtienen estos resultados. Y yo creo que esto ha marcado no el fin de una campaña sino el inicio de este espíritu solidario en todos los chicos y sus familias, de todas las escuelas de la provincia”, remarcó.

Para concluir la ministra expresó su admiración y reconocimiento a la tarea de Stella Maris Mandatori, quien es además la referente voluntaria provincial del Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación Garrahan, por que “esto para ella no es un trabajo, es parte de su vida y en esta entrega y dedicación para el otro se encuentra algo admirable y ojalá que haya muchas más Stellas y sigamos muchos años más trabajando con Soles, ya que todos adquirimos la práctica de juntar las tapitas y llevarlas a un corazón así que gracias, muchas gracias por todo esto”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Soles expresó “yo comentaba que hace muchos años que vengo trabajando, venimos trabajando sobre el tema de las tapitas, el reciclado, ayudando a la Fundación Garrahan, porque todo esto es para los niños que padecen la enfermedad del cáncer y nosotros desde nuestro lugar todos estamos cooperando para que cada niño, no tan solo con cáncer, sino con cualquier patología, esté en mejores condiciones y eso realmente a mí me enorgullece. Me llena de placer, hace muchos años que esto viene siendo un sueño para mí, y hoy que desde el Ministerio de Educación se involucren para poder transmitir a los niños y a distintos sectores estas prácticas me enorgullece; que realmente se vea que la comunidad de Catamarca es solidaria, estoy muy agradecida de corazón”.

Por último Mandatori, agregó “que desde una tapita, que es algo que se tira a la basura se transforme en algo para ayudar a alguien que la está pasando mal, realmente no tiene palabras, solo Dios sabe. La buena acción que hacemos cada uno, es emocionante. Gracias por educar a los chicos; a los maestros, a los profesores, gracias a todas las autoridades, a todos los que de una u otra forma educan al niño para que tengamos un medio ambiente saludable para dejarles a las nuevas generaciones un planeta mejor con muchos valores. Solo tengo palabras de agradecimiento, es un sueño cumplido, gracias a la empatía de la ministra Andrea, porque esto es realmente tener el apoyo de parte del gobierno, y que toda la comunidad, que todos continuemos juntando tapitas y ayudando a los niños y niñas que más lo necesitan”.