En una decisión conjunta entre el Ministerio de Seguridad y el Comando de la Institución Policial, las actividades no sólo se circunscriben al Valle Central, sino también a las cabeceras de Jefaturas de Zonas y Unidades Regionales del interior provincial, y el día viernes fue el turno de la localidad de Hualfin, Dpto. Belén, donde los efectivos policiales que prestan servicio en las distintas dependencias que conforman la Jefatura de Zona “H”, junto a sus familiares y vecinos recibieron con gran emoción la visita de la Virgen del Valle, que recorrió en caravana las calles de esa localidad, para luego ser llevada hasta la seccional por el Capellán Policial, Of. Ppal. Pbro. Humberto Carrizo. Luego, se celebró la Santa Misa con toda la comunidad que se dio cita para venerar a la Madre de todos los catamarqueños y Patrona de la Policía de la Provincia, y en horas de la tarde continuó su periplo hacia Santa María, donde personal policial perteneciente a la Jefatura de Zona “D” aguardaba expectante tan honrosa visita, junto a Bomberos Voluntarios que la trasladaron en autobomba preparada para la ocasión, arribando a la localidad de San José, donde el Capellán Policial del lugar, Of. Ppal. Pbro. Luis López, la recibió junto a la comunidad, y después de las palabras de bienvenida, continuó el recorrido hacia la Ciudad de Santa María, donde permaneció varias horas frente a la dependencia policial, para que toda la comunidad pudiera venerar a la Madre del Valle.

El día sábado, la Sagrada imagen de la Virgen del Valle fue trasladada en brazos de sus hijos Policías hasta la Iglesia de Santa María, donde se celebró la Santa Misa con toda la comunidad en la que se pidió por el eterno descanso del Cabo 1 Diego Chávez, ya que se cumplía el primer aniversario de su fallecimiento.

Después, la Sagrada Imagen de la Virgen del Valle fue nuevamente depositada en su sitial de honor frente a la dependencia policial, donde se llevó a cabo un acto cultural y, al finalizar, se compartió un almuerzo fraterno en las instalaciones del polideportivo policial con buena música ejecutada por integrantes de la Banda de Música de la Policía de la Provincia, a la que también se sumó un efectivo policial que presta servicio en la Comisaría Departamental Santa María.

La Sra. Ministra de Seguridad, Dra. Fabiola Segura, agradeció a los presentes por acompañar al personal policial en los festejos por el Bicentenario de la Institución, mientras que a su turno, el Jefe de Policía, Crio. Gral. Marcelo Ulises Córdoba, que llegó acompañado por el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Víctor Hugo Sánchez, el Inspector General de Policía, Crio. Gral. Marcos Manuel Herrera, Oficiales Superiores y Jefes titulares de Distintos Departamentos y dependencias del Área Jefatura de la Capital, puso de relieve el trabajo que llevan a cabo los efectivos policiales en pos de brindar seguridad a todos los ciudadanos, y les pidió redoblar los esfuerzos para seguir trabajando por el bien de toda la comunidad, respetando y haciendo respetar sus derechos.