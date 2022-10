Educación inició la instancia de consulta escuchando a los actores de la Educación Secundaria

En el marco de las tareas planificadas para la elaboración del nuevo “Sistema de Evaluación, Acreditación y Promoción de los Aprendizajes” para el ciclo lectivo 2023, el Ministerio de Educación, a cargo de Andrea Centurión, a través de la Secretaría de Gestión y las Direcciones de Nivel correspondiente, realizaron reuniones focales con distintos actores institucionales de las escuelas de nivel secundario para conocer sus miradas respecto de los sistemas de evaluación.

Los encuentros tuvieron el propósito de brindar un espacio de reflexión y producción de aportes con el fin de recuperar los aprendizajes realizados durante los últimos años de pandemia en relación con el enfoque de la evaluación formativa, especialmente en relación a los procesos de acreditación y promoción, por las instituciones educativas de nivel secundario. También se propuso analizar las normativas vigentes para identificar aquellos aspectos que serían propicio mantener y/o cambiar en vistas al ciclo lectivo 2023, tanto en relación a los procesos de evaluación, como así también a la elección de abanderados y escoltas.

Los destinatarios de las consultas fueron supervisores/as, directores/as, profesores/as, preceptores/as y estudiantes, con la finalidad de conocer las miradas y consideraciones de todos/as los participantes del proceso de evaluación. De esta convocatoria participaron escuelas secundarias comunes, escuelas secundarias rurales, escuelas secundarías técnicas del ámbito estatal, privado y municipal en cada una de las instancias.

La agenda programada por la Secretaría de Gestión Educativa se cumplió con la intervención de supervisores pedagógicos del Valle Central e Interior que participaron vía reunión virtual y directores del Valle Central que se convocaron presencialmente en la sede del auditorio del Ministerio de Educación. Además se entrevistó a profesores/as; directores/as de Pomán; preceptoras/as y estudiantes de la Universidad Siglo XXI y Directivos, Profesores, Preceptores y Estudiantes de la Escuela N° 64, en el marco del muestreo de este trabajo.

Cabe destacar que participaron en la consulta un total de 198 participantes y que se trabajó con grupos focales con el propósito de profundizar la reflexión y el diálogo, generando así un espacio de escucha y registro de los aportes realizados por las y los docentes.

Entre los aportes más significativos, de la consulta a directivos y docentes se puede mencionar la importancia de profundizar el enfoque de la evaluación formativa como forma de acompañamiento a las trayectorias educativas, y las notas cuantitativas como escala de representación de los logros de aprendizajes de los estudiantes. Debatieron aspectos referidos a las condiciones de pasaje entre un año y otro, a la movilidad de los estudiantes, y las formas de acompañamiento para aquellos/as estudiantes que lo requieran, entre otras cuestiones.

Los y las preceptoras por una parte, expresaron la importancia del acompañamiento a los y las estudiantes para que logren los aprendizajes esperados, reflexionaron sobre la necesidad de revisar el sistema de asistencia, la importancia de profundizar los regímenes de convivencia escolar, así como también optimizar las formas de registro de la información, ya que tienen mucha carga administrativa; y por otra parte, subrayaron la importancia del rol del preceptor/a como instancia fundamental en la articulación entre la familia, los estudiantes y la institución.

Por su parte, los y las estudiantes participantes, que son integrantes de los centros de estudiantes de las escuelas, enfatizaron la importancia de ser evaluados desde la práctica y no desde la memorización de conceptos, así como también expresaron que la nota numérica es más clara que las apreciaciones conceptuales. Por otra parte, manifestaron su deseo de ser escuchados y consultados, valoraron el espacio de encuentro y reflexión entre estudiantes, ya que pudieron discutir no solo cuestiones vinculadas a la enseñanza y la evaluación, sino también respecto a los valores y las visiones que ellos tienen sobre los comportamientos aceptables y los que no lo son. Destacaron además que hay profesores que enseñan, que los escuchan y los ayudan, pero que no son la mayoría.

En cada una de las instancias de consulta, los participantes manifestaron su agradecimiento por ser consultados y escuchados, ya que es la primera vez que son convocados a participar en la construcción del sistema de evaluación para la provincia.

La secretaría de gestión Analía Valcalda preciso que la actividad resultó muy interesante ya que permitió conocer de la voz de sus protagonistas las experiencias, problemas, necesidades y criterios institucionales que permitirán tomar decisiones respecto del sistema de evaluación y la selección de abanderados y escolta de manera oportuna y en un marco de consenso con los/las protagonistas. Asimismo, agradeció a las Direcciones Provinciales de Educación Secundaria, Educación Rural, Educación Técnica y Educación Municipal, Privada, Social y Cooperativa, por su compromiso y participación en la organización de las reuniones y por acompañar al equipo técnico en la realización de las consultas.