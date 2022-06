Tras más de 2 meses en tratamiento de recuperación, regresó Carlos Díaz Meléndez

El sábado pasado, Carlos Díaz Meléndez, profesor e integrante del Ballet Yawar Wayna y Director del Cultura de la Municipalidad de Santa María, afortunadamente pudo regresar Santa María.

Fue un día de muchas emociones, ya que sus alumnos, amigos y familiares, lo esperaban para darle la tan esperada bienvenida.

En su cuenta de Facebook, Carlos expresó, “Hoy 11 de junio y después de haber estado fuera de mi amado santa maría 70 días, pude regresar como yo lo había soñado con mi cabeza en alto y de Pie. Aquí en mi pueblo mi lugar junto a mi amada familia comienza mi verdadera recuperación, aquí voy a sanar mi Alma y mi Cuerpo

No voy a dar nombres porque sé que voy a olvidarme de alguien

HOY SOLO PUEDO DECIR GRACIAS MIL MIL GRACIAS A TODOS LOS QUE DE UNA MANERA U OTRA Me AYUDARON DESDE EL PRIMER INSTANTE DE MI ACCIDENTE.

Gracias por cada palabra de aliento, cada Oración que fueron de mucha ayuda, cada colaboración económica, cada evento realizado a mi nombre, cada llamada y por haberse preocupado por mi salud todo el tiempo.

GRACIAS A MIS SANADORES, SUS MANOS MÁGICAS ME AYUDARON EN ESTE TIEMPO: GRACIAS DOCTOR FERNÁNDO FIGUEROA - LICENCIADA MONICA ESPECHE Y LICENCIADA ROXANA VERA GRACIAS DE CORAZÓN

GRACIAS QUERIDOS ALUMNOS POR RECIBIRME HOY

GRACIAS A TODOS A TODOS MIL MIL GRACIAS

HOY SOLO PUEDO DECIR GRACIAS MIL GRACIAS

GRACIAS MI AMADO DIOS Y MI MORENA DEL VALLE

Gracias a cada Colega y amigo de distintos puntos del país por sus ayudas, oraciones y beneficios realizados gracias de corazón

Gracias nuevamente mi amado Pueblo de Santa Maria por tanto

La Casa está en orden, La familia está unida

Les mando un abrazo enorme a todos”.

Por su parte, hoy el intendente lo recibió en su despacho.

“Ya me veo bailando. Ese es el motor que me impulsa a seguir en mi recuperación. Pasé 38 días en Terapia y considero que, lo que sucedió para que hoy me encuentre así, es un milagro” fueron algunas de las emotivas palabras de Carlos.

El domingo 04 de abril, un accidente vial puso al director de Cultura, Prof. Carlos Díaz Meléndez, en una situación grave de salud.

Hoy, 2 meses después, pudo regresar a su hogar luego de varias cirugías en su pierna, ya que contaba con más de 7 fracturas en su fémur.

El Intendente, CPN Juan Pablo Sánchez, junto a la secretaria Privada, Srta. Antonella Albani; secretaria de Gabinete, Lic. Mariel Acosta y equipo de trabajo de la dirección de Cultura, lo recibieron en el despacho de Intendencia para trasladarle personalmente, una vez más, todo el apoyo y cariño brindado, desde todo el gabinete y comunidad en Gral., durante este difícil momento que le tocó vivir.

También, se agradeció a todo el equipo que viene trabajando en el área de manera muy comprometida con motivo de la licencia por razones médicas con la que cuenta actualmente dicho director.

LE DESEAMOS UNA PRONTA RECUPERACIÓN