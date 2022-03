Nadine participará del Sudamericano Grand Prix, en Uruguay

El Intendente de la Municipalidad de San José Prof. José Antonio Gómez, entregó a la atleta Nadine Vilca un subsidio económico, para que la joven atleta, pueda participar de la Competencia Sudamericana Grand Prix.

Dicha competencia se llevará a cabo en Concepción del Uruguay, los días 1, 2 y 3 de abril.

Tras recibir el subsidio, Nadine expresó: "Participarán atletas de Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, etc. La marca mínima me dio el pase para poder participar. El Intendente siempre me aporta, me ayuda, por representar a Andalhuala y San José".