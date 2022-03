Censo 2022 en Santa María

Ayer, el intendente CPN Juan Pablo Sánchez se reunió con el director del departamento de Estadísticas y Censo de la provincia de Catamarca, Lucas Leiva y equipo, con motivo de diagramar las acciones conjuntas con el municipio para garantizar que el Censo con bimodalidad en nuestra ciudad se lleve a cabo de manera exitosa.

El director del Dpto. De Estadísticas informó que, en el caso puntual del Censo digital, durante 70 días las personas podrán autocensarse, junto al resto de los integrantes con lo que comparten el hogar. “El censo digital comenzó este 16 de marzo y hasta el 18 de mayo, por la mañana, podrán realizar el censo desde cualquier dispositivo móvil; celular, tablet o computadoras con conexión a internet”. Para ello, deberán ingresar a www.censo.gob.ar y hacer un clic en el botón “Censo digital” que se encuentra en el menú superior. Es importante recordar que van a recibir en su correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de 6 dígitos que tendrán que mostrarle a la persona censista que los visite el miércoles 18 de mayo, día del Censo”.

Por su parte, el intendente remarcó algunos puntos relevantes, entre ellos colaborar con la difusión para que se tome conciencia de la importancia que tiene este censo, ya que, por motivos de la pandemia, el mismo no se pudo realizar y venimos con los datos desactualizados. También, afirmó que pondrá puntos de accesos gratuitos, para que la gente que requiera, o bien no cuente con conexión o no sepa hacerlo, pueda ser asistida por personal del municipio y complete su censo de manera virtual en dichos espacios.

“Sabemos que Santa María ha aumentado significativamente su población y es importante conocer la información actualizada, ya que el censo permitirá, dada su periodicidad (cada diez años), analizar los cambios en el tiempo (evolución)”. Sus resultados suministran los antecedentes básicos acerca de las viviendas, los hogares y las personas, además es el único instrumento capaz de proporcionar datos para niveles geográficos menores.

Por último, se remarcó que es necesario que una persona del grupo familiar permanezca en sus viviendas el día del censo, para poder completar el trámite si lo realizó de manera virtual, o ser censado.

Se reitera que el 18 de Mayo será feriado para tal fin.