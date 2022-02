"Tinto en Animaná", inauguran una fuente de la que emana vino

FUENTE DE VINO GRATUITA EN ANIMANÁ

El intendente de Animaná, "Tata" Guaimás, confirmó este miércoles en Profesional FM que pese a que no se realizará el tradicional festival folclórico, la localidad celebrará el próximo fin de semana la Fiesta Provincial de la Vendimia. El jefe comunal detalló que debido a las restricciones vigentes respecto del número de asistentes permitidos a un espectáculo el festival no conviene económicamente, y por ello no se realizará.

Pero respecto de la Fiesta indicó que comenzará el miércoles 9 de febrero con la inauguración de la fuente del vino en la plaza de Animaná y continuará el viernes 11 con el desfile de carrozas por las calles del pueblo y la elección de la Reina Provincial de la Vendimia. El sábado 12, en la plaza principal, se realizará el Desentierro del Carnaval, con la presencia de Los Izquierdos de la Cueva, Chiretes y otros grupos locales; mientras que el domingo 13 habrá un espectáculo de destrezas gauchas.

En todas las actividades será obligatorio el uso de barbijo y no se cobrará entrada.