El intendente se reunió con representantes de BP S.A., empresa de materiales eléctricos

Orlando Medina, uno de los representantes que se reunió con el Intendente, brindó los detalles.

"Participamos de una licitación el mes pasado por el recambio de luminarias, para pasarlas a tecnología LED. Somos una de las mayores empresas distribuidoras de materiales eléctricos del noroeste, una de las principales del país.

Ofrecimos para San José la tecnología que se está usando en la Capital Federal y en todo el mundo, una de las mejores luminarias y estamos encantados con el esfuerzo que está haciendo la Municipalidad, que les va a traer una tecnología muy nueva a los vecinos de San José, con muchos beneficios como bajo consumo, más seguridad por el impacto visual, durabilidad y bajo impacto ambiental. La idea es seguir trabajando y ver la posibilidad de hacer todo el cambio a led”, detalló.

Un punto muy importante es que estas luminarias tienen una garantía de 5 años de fábrica, es decir que por cualquier defecto de cualquiera de las luminarias se hace el recambio de forma inmediata. Igualmente, su vida útil es de 10 años aproximadamente, lo que no significa que no van a servir, sino que va a bajar el flujo un 20%, lo que no representa un impacto visual.

“Hoy nos ponemos a disposición del Municipio y estamos trabajando, además, en la cotización de otros proyectos", concluyó.