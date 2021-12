Apoyo a deportistas

En esta ocasión, Nadin Vilca recibió nuevamente un subsidio para poder competir en la ciudad de Balcarce, Buenos Aires.

"Tengo el respaldo del Intendente en todas las competencias nacionales y estoy muy agradecida.

Siempre me respalda, yo soy de Andalhuala y él me da la posibilidad de representar a mi pueblo.

Hace poco competí en Bs. As, donde conseguí la plaza al Sudamericano, para integrar el seleccionado argentino, pero se suspendió porque la sede era en Brasil y por la pandemia no pudo ser posible. Ahora me queda el Campeonato Nacional de Ruta el 12 de diciembre de Bs As".