Importante proyecto de desarrollo turístico que beneficiará a San José

Participaron de dicha reunión el Presidente del Concejo Deliberante de San José, Fernando Lagoria, el Ing. Diego Gómez, a cargo de la Secretaría de Trabajo en construcción, la Directora de Turismo de la Municipalidad de San José Claudia Ibáñez, el Director de Cultura Roque Flores, Jaquelina Galindez de Agronomía de Zona del departamento Santa María, el Dr. Luis Viaña y el Arquitecto Guillermo Tarifa.

El Dr. Rogelio Allignani es dueño de la Estancia El Pichanal, la Finca Láctea El Pichanal y otras empresas del país.

"Hace 10 años vinimos por un proyecto en Famabalasto de cría de llamas, ahí empezamos con la estancia El Pichanal y fuimos desarrollando el proyecto que hoy además abarca la finca láctea, adquirimos Cabramarca, que pasó a ser El Pichanal.

Soy médico veterinario y cuando vine acá me encontré con que los burros no tenían prácticamente valor y empecé a desarrollar un proyecto para la producción de leche de burra y a partir de allí, la producción de cosméticos, tenemos una línea de productos cosméticos y hemos sacado una línea con leche de burra que son excelentes, hipoalergénicos, para pieles ultra sensibles o que hayan sido tratadas con rayos o quimioterapia, que no aceptan otro tipo de cremas. Tenemos una estructura de comercialización, visitamos farmacias y perfumerías en distintas partes del país.

Tenemos, además, varios proyectos, una empresa de medicina natural y un emprendimiento llamado Valles Calchaquíes donde hacemos convenios con productores locales y comercializamos productos regionales como dulce de cayote, de zapallo, entre otros”, detalló.

Allignani agregó que por otra parte, crearon una empresa que se llama Turismo El Pichanal que se dedicará a traer a gente de la zona central del país a conocer San José y Santa María, la estancia El Pichanal, la Finca Láctea, que consuman sus productos, “es un proyecto muy interesante del que charlamos con el Intendente porque va a beneficiar a los productores locales”, agregó.

“También queremos abarcar la parte textil, como criamos llamas, queremos ver el tema del hilado.

La atención en San José ha sido muy buena, el Intendente nos ha dado un respaldo importante para que los proyectos se puedan desarrollar y podamos contar con mano de obra local, crear oportunidades en la zona", concluyó.