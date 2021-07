Consejos para cuidado en pandemia

Daniel Godoy, director del hospital Dr. Carlos Malbrán, desarrolló una lista de diez recomendaciones sobre COVID para la comunidad en general. El objetivo es que se pueda contar de manera ágil con consejos certeros acerca de los principales cuidados que se debe tener en pandemia, desmentir mitos y contar con verdades para hacerle frente al coronavirus.

Como sugerencias para la población, el director del Malbrán hace 10 recomendaciones para continuar cuidándonos entre todos:

- No ocultar ni negar la situación.

- No minimizar los síntomas.

- No existen testeos que sean falsos negativos, si es positivo no volver a hisoparse.

- No retrasar la consulta.

- No tomar la información por cierta sin chequear.

- No automedicarse.

- Vacunarse.

- No recurrir a preparaciones caseras.

- No confiarse.

- No olvide ABCD: Aire para ventilar, Barbijo, Cuidados personales (lavado de manos), Distanciamiento físico.

Explicó, además, cuál es la situación del centro de salud monovalente en cuanto a la ocupación de camas que ronda entre el 90% y 95% en las dos unidades de terapia: “Por día nos quedan 2 o 3 camas libres que se ocupan rápidamente. En estos últimos días hemos recibido más pacientes desde Belén, Tinogasta o Santa María que son los focos más activos”.

Respecto a la pequeña baja de casos, advirtió que la población no debe relajarse: “Se entiende el cansancio de la gente, pero siguen sucediendo cosas que no debemos permitir para consolidar el control de los casos”. También recalcó que no deben minimizarse los síntomas ni relacionarlo con resfríos y gripes productos de las bajas temperaturas y cambios de clima: “Los síntomas de esta enfermedad aparecen de un día para el otro, hubo casos que un paciente estaba muy bien y al otro día conectado a un respirador”.

En cuanto al consejo de no automedicarse, Godoy explicó que el uso de la Ivermectina como medicamento para tratar el coronavirus, no está autorizado por ANMAT, como tampoco lo está en Estados Unidos o Europa. El médico indicó que “ha demostrado alto efecto retroviral in vitro, pero jamás en el ser humano. Uno tendría que consumir una dosis 600 veces superior a la dosis habitual, lo que resulta tóxico para el hígado y el sistema nervioso” y que nunca se han testeado en una persona los resultados que el laboratorio experimentó.

El estudio de calidad más reciente sobre este medicamento lo hizo la provincia de Corrientes basado en 500 personas, de las cuales la mitad tomaron la medicación y fue publicado la semana pasada, pero el director del Malbrán sostiene que no hubo ningún efecto en la evolución clínica de los enfermos ni en la cantidad de pacientes hospitalizados, mientras que las personas que sí consumieron este medicamento llegaron más rápido al respirador.