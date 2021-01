Proyecto para llevar agua potable a las localidades más alejadas

El Cacique de la Comunidad Ingamana, Cuni Arnedo resaltó que aún está en proceso. "Es un proyecto para darle la posibilidad a la gente que no tiene agua potable por la distancia.

No tenemos aún la aprobación del proyecto pero nos estamos organizando con las familias de Ampajango, Andalhuala, Punta de Balasto, La Hoyada, etc. Todavía hay que afinar algunos detalles y tenemos muchas esperanzas de que se concrete".