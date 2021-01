30 trabajadores municipales pasan a planta permanente

Dos trabajadores no pudieron estar presentes por razones de fuerza mayor. El anuncio lo realizó el Intendente de la Municipalidad de San José, Prof. José Antonio Gómez, en compañía de la Secretaria General, Johana Brizuela y el Director de Recursos Humanos y Personal, Sr. Gastón Aybar. De esta manera, la actual gestión brindó estabilidad y derechos laborales a estas personas que desde su función, prestan servicio a la Municipalidad, destacando su trayectoria y compromiso.

"Estuve analizando muchas situaciones en el transcurso de los años que llevo como Intendente, veo el desenvolvimiento de nuestros trabajadores en las distintas áreas y me llamó la atención, por ejemplo, que hay algunos trabajadores que están becados desde hace 30 años y no fueron tenidos en cuenta. Aunque está en vigencia el Pacto Fiscal que no permite mayor incorporación de personal a la planta estatal, hemos tenido varias jubilaciones, por lo que tomé la decisión de incorporar a 30 personas a la planta permanente municipal. Acompañado por asesores, hice un análisis, me tomé el tiempo necesario para ver la situación de mucha gente que le entregó mucho al municipio y que no ha sido retribuido de la mejor manera. Por ello, 30 personas pasan a ser parte de la planta permanente municipal en virtud de su trabajo, dedicación, compromiso y sin tener en cuenta el color político, simplemente tuve en cuenta su compromiso y trayectoria en las tareas que desarrollan".

Personal que pasa a Planta Permanente:

Sr. Lázaro José Ayuza (albañil)

Sra. Roxana Cáceres (San José Banda)

Srta Beatriz del Valle Cancinos (CIM Textil)

Sr. Juan Rodolfo Carpanchay, de La Puntilla (Producción)

Sr. Juan Daniel Chaile (Recolección de residuos)

Sra Graciela Estela Díaz (Rentas)

Sr. Daniel Alberto Flores (Parque Automotor)

Srta Sandra Ester Flores

Sra. Silvina Lorena Flores (Cafetería)

Sr. Oscar Natalio Franco (Albañil)

Sr. Héctor Amado Fuenzalida (Punta de Balasto)

Sr. Julio Cesar Gutiérrez

Sra. Mónica Beatriz Marcial

Sra. Miriam del Valle Marcial (CIM Textil)

Sra. Juana del Valle Mendoza (CIM Textil)

Sr. Abel Mariano Moreno (capataz)

Sra. Claudia Roxana Reyes

Sra. Nancy Rosa Soria (Protocolo)

Sra. Silvana Elizabeth Suárez

Walter Roberto Suárez (Delegado Comunal de El Desmonte)

Sr. Sergio Omar Vilte (con 30 años de servicio)

Sra. Norma Noemí Yampa

Sr. Ramón Avelino Toranzos (Parque Automotor)

Sra. Pamela Fernanda Delgado (Contaduría)

Sra. María Nieves Yapura (La Puntilla)

Sr. Ariel Fernando Marcial (San José Banda)

Sr. Amadeo Mamani (Albañil)

Srta. Flavia Cristina Cancinos (Secretaria de Intendencia)

"Seguramente quedó mucha gente que merece pasar a planta permanente, pero hemos considerado a la gente con más años de servicio, hemos tenido en cuenta personas que pasan por situaciones difíciles y consideramos el compromiso que le ponen a su trabajo.Vamos a seguir considerando la situación de mucha gente que lleva muchos años de trabajo en el municipio para mejorar los contratos y condición laboral", Finalizó el Intendente.