Erradicación de baños letrina en San José

María Ayusa, de la localidad de Andalhuala, manifestó su agradecimiento con la Municipalidad de San José.

"Estoy muy contenta y le agradezco al Intendente porque siempre me ayudó en todo lo que necesito. Me ayuda para poder viajar 3 veces por semana por mi enfermedad. Todos en mi familia estamos muy contentos".

Por su parte, Antonia Marcial, otra beneficiaria de la localidad de El Desmonte, destacó el apoyo del Intendente, Prof. José Antonio Gómez.

"Agradezco por haberme dado una mano. Lo gestioné hace tiempo y el Intendente me escuchó y me ayudó. Tenía a mi abuelito enfermo, en silla de ruedas y el baño letrina estaba bastante alejado. Estoy realmente muy agradecida con el Intendente, el Sr. Albarracin y las personas que lo hicieron posible porque lo venía pidiendo a otras gestiones, otros Intendentes, me pedían carpetas y siempre se perdía hasta que cuando asumió el Intendente, pude hablar personalmente con él, quien me aseguró que nos iba a ayudar y cumplió".

La Sra. Marta Reyes de la localidad de Famatanca, otra beneficiaria del Programa, se mostró muy conforme.

"Estoy muy agradecida por la construcción del baño porque es una gran ayuda para mi. Me acabo de separar y necesitaba urgente el baño para venirme con mis seis hijos y mis nietos. Estoy ahora muy conforme, muy contenta y agradecida con el Intendente".