Santa María vuelve a Etapa Roja

El COE SANTA MARÍA INFORMA:

Con motivo de la activación del protocolo sanitario y de prevención, continuando con el seguimiento epidemiológico de los casos que resultaron positivos en el día de ayer, SE ESTABLECE EL REGRESO A ETAPA ROJA, a partir de hoy a las 00 Hs hasta el día jueves 19 de noviembre del corriente año.

El COE LOCAL establece las siguientes restricciones en dicha etapa:

*Bares: sin atención al público, solo delivery hasta las 00 Hs.

*Comercios: por la mañana de 8 a 13 y por la tarde de 17 a 20 Hs (no exceptuados por el DNU)

*Actividades deportivas/ recreativas: no se permiten las mismas en lugares cerrados, únicamente al aire libre (no más de 3 personas).

*Competencias deportivas: suspendidas

*Administración pública municipal: sin actividad (no se restringen los servicios públicos esenciales).

La circulación está permitida hasta las 21 Hs (excepto esenciales, que se encuentran detallados en la placa de etapa roja determinada por la provincia).

*Dicha restricción se aplica a partir de las 00:00 de mañana hasta el jueves 19 de noviembre de 2020. Se analizará la situación epidemiológica y de acuerdo a ello se comunicarán las nuevas medidas a adoptar.