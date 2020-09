Convocatoria a Programas para personas con discapacidad

La Dirección Provincial de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, informa a la comunidad en general sobre la Convocatoria 2020 de los Programas de la Agencia Nacional de Discapacidad, a los que pueden acceder las personas con discapacidad, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales de la provincia.

Son siete Programas, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, a los que podrán presentarse hasta el día 30 de octubre por TAD (Trámite a distancia) o por correo electrónico ([email protected]).

Programas 2020

1- Programa de apoyos para personas con discapacidad: podrán presentar solicitudes personas con discapacidad que no cuenten con cobertura social y personas con discapacidad incluidas en el Programa Federal Incluir Salud o PAMI por Pensiones no Contributivas, presentando la negativa de no cobertura de lo solicitado.

Favorece el acceso a los productos de apoyo utilizados por o para las personas con discapacidad, a fin de facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar la autonomía personal y la calidad de vida.

Sin tope presupuestario; lo solicitado debe guardar relación con la discapacidad de la persona; no se financian productos usados; elementos médicos de rehabilitación ni que requieran intervenciones quirúrgicas; es un subsidio no reembolsable, se debe presentar rendición de cuentas.

2- Programa de apoyo a deportistas con discapacidad, de alto rendimiento y/o paraolímpicos: podrán presentar solicitudes personas con discapacidad que demuestren el desarrollo sostenido de la actividad deportiva con miras a participar en competencias, en distintas instancias de alto rendimiento.

Apoya a los atletas con la adquisición de equipamiento propio del deporte que desarrollen, por ejemplo: bicicleta adaptada (tándem, triciclos), silla de maratón, manomovil.

Sin tope presupuestario; no se financian elementos usados, ni becas, ni viáticos para competencias; no pueden financiarse animales; Es un subsidio no reembolsable, se debe presentar rendición de cuentas con facturas oficiales en el marco de la ley argentina.

3- Programa de banco descentralizado de ayudas técnicas: Organizaciones Gubernamentales que no hayan recibido subsidio en este mismo Programa en los últimos 2 años.

Para productos de apoyo estándar para ser entregados en comodato a personas con discapacidad; el Organismo solicitante definirá los lugares de entrega.

Tope presupuestario: $2.500.000.

4- Programa de transporte institucional: OG’s y ONG’s que prestan servicios para personas con discapacidad que NUNCA hayan recibido financiamiento de este Programa. Las ONG’s deben tener 2 años de personería jurídica.

Para transporte institucional accesible: vehículo de capacidad no menor a 9 asientos, mas conductor, y equipamiento adecuado que permite el ascenso, descenso y traslado seguro de las personas con movilidad reducida.

La entidad solicitante debe garantizar los gastos del vehículo: chofer, seguros, combustible, mantenimiento.

5- Programa de fortalecimiento de redes de rehabilitación: sólo pueden presentarse los Ministerios de Salud provinciales, para creación o ampliación de Servicios de Rehabilitación de Nivel II o III, y Taller de prótesis y ortesis, anexados a hospitales públicos.

6- Programa de fortalecimiento de unidades productivas inclusivas: podrán presentarse ONG’s que puedan acreditar actividades productivas con 1 año de antigüedad.

Para fortalecer unidades de negocios productivas que tengan al menos el 40% de sus trabajadores con discapacidad.

Tope presupuestario: $3.000.000.

7- Programa de mejoramiento de la infraestructura institucional: podrán solicitarlo OG’s y ONG’s, con más de 2 años de existencia jurídica, que no hayan recibido este Programa en los últimos 2 años.

Para mejorar la infraestructura existente de las entidades que demuestren 1 año de trabajo con personas con discapacidad.

OG’s no se financia accesibilidad a sede gubernamental; ONG’s propietarias de terreno/espacio físico.

Tope presupuestario: Municipios $3.000.000 y ONG’s $5.000.000

Para mayor información dirigirse a la Dirección Provincial de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, Chacabuco Nº169, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o por correo electrónico ([email protected]).