Salud insiste en la importancia de mantener las medidas de prevención

Al respecto, la directora de Salud y Medio Ambiente, Daniela Carrizo, destacó la importancia de reforzar las medidas de cuidados que “desde un primer momento, incluso cuando no había casos en la provincia, insistimos en que se pongan en práctica”.

“Haber estado tanto tiempo sin casos, o ahora mantenernos sin nuevos contagios es una cuestión de responsabilidad social; pasa porque cada uno de nosotros mantengamos los cuidados necesarios para evitar que el virus se siga transmitiendo. En la medida que seamos conscientes de la importancia del uso del tapaboca-nariz, del lavado frecuente de las manos y sobre todo de mantener el distanciamiento social es que vamos a poder contener la cadena de contagios y no elevar el número de positivos”, destacó.

Sobre la cantidad de contactos estrechos que surgen del primer caso positivo en la provincia, Carrizo señaló que “eso fue algo que nos llamó mucho la atención, por el incumplimiento del distanciamiento social, sino no tendríamos tantos contactos estrechos”. En este sentido, agregó que “en cuanto al seguimiento epidemiológico que se está llevando a cabo con esta gente, a lo largo de los días no descartamos que aparezcan otros casos positivos, por eso es que continuamos con el chequeo permanente de estas personas”.

En cuanto a los cuidados que todos debemos tener, si alguien del núcleo familiar se encuentra con síntomas respiratorios, el equipo de profesionales recomienda que se use el tapaboca-nariz, porque como puede ser un resfrío común de la época, también puede ser un posible caso de COVID-19, “tenemos que entender que al distanciamiento social lo tenemos que mantener hasta adentro del hogar y no compartir los utensilios como mate o vasos. Tampoco tenemos que olvidar que el lavado de manos es la barrera principal para evitar la propagación de todo tipo de enfermedades, no de solo esta, porque justamente las manos son las que están más en contacto con el medio”, finalizó Carrizo.

Personas en aislamiento

Sobre las recomendaciones para las personas que se encuentran en aislamiento, la Directora de Salud y Medio Ambiente indicó que “tienen que seguir pautas de cuidado en el hogar y extremar las medidas de higiene”.

Por este motivo, operarios del Departamento de Higiene y Seguridad, que pertenece a la Dirección de Salud y Medio Ambiente, realizan tareas de recolección de residuos en los domicilios de los casos positivos de COVID-19, que cumplen con el aislamiento en su hogar.

En los domicilios donde hay casos sospechosos por contacto estrecho o confirmados en aislamiento sanitario estricto, se pide que “los residuos que provengan del tratamiento de un paciente COVID, así esté asintomático, se descarten en doble bolsa. Una bolsa negra de residuos común que se llene hasta el 70% de la capacidad, se cierre, se coloque en una segunda bolsa, y que en ambas bolsas se haga descontaminación con rociado de dilución de lavandina al 1%; y se coloque luego en el cesto o contenedor de basura. En el caso de nuestra provincia se decidió que los residuos de los domicilios donde hay pacientes confirmados de COVID-19, la recolección se va a hacer diferenciada, como se está haciendo”, explicó Carrizo.

Estos residuos van directamente a la Planta de Tratamiento de Residuos Patógenos, para garantizar que no haya ningún riesgo para la población, ni para los trabajadores de Higiene Urbana.

Una vez finalizada la tarea, el personal se dirige nuevamente a la Dirección de Salud y Medio Ambiente, donde se ducha y cambia de ropa.