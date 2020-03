Actividades por el Día de la Mujer en San José

"Desde las distintas áreas del municipio, tenemos planeadas distintas actividades por el Día de la Mujer, para que este domingo sea distinto para las mujeres de San José.

Habrá charlas, spá, embellecimiento facial y manicure. Desde el área de Deportes se realizarán concursos y juegos recreativos, y en conjunto con el área de Juventud y Recreación se organizó un Campeonato de Fútbol 5 Femenino.

La invitación es para el día domingo a las 15:00 horas , hasta las 19:00 en Plaza Retamozo".

Está programado el transporte para todas las localidades.

Por otra parte, la Directora del Área de la Mujer se refirió al proyecto presentado por las Concejal Gabriela Sosa.

"Hubo un acompañamiento total de todo el cuerpo de Concejales en cuanto al proyecto de Ordenanza en el que se pide la adhesión a la Ley Micaela, tan importante para el distrito. Esta ley pide la capacitación de los 3 poderes; Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que es fundamental a la hora de poder ayudar a las víctimas y nos da las herramientas para continuar el trabajo que venimos desempeñando".

Por su parte, Johana Brizuela, Secretaria General de la Municipalidad de San José, resaltó el apoyo del Intendente hacia la lucha de la mujer.

"Para nosotros es muy importante la adhesión a la Ley y desde la Municipalidad, con la creación de la Dirección de la Mujer en el año 2017 se está trabajando en este tema. El Intendente, cuando pensó en crear el área, ya estaba dándole la importancia a estos temas que son tan importantes y poco a poco dimos pequeños pasos.

Desde El Municipio hemos tenido apoyo desde un principio. Hoy, por ejemplo, me toca ocupar el cargo de Secretaria General, cargo que no había sido ocupado por una mujer, en una sociedad machista y patriarcal. El Intendente me dio esa confianza y sabemos que apoya todas las iniciativas que apoyen la lucha de la mujer ".