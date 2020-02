Situación de ATE en San José

El Asesor Contable de la Municipalidad, explicó la situación y el anhelo de llegar a un acuerdo con la Asociación de Trabajadores del Estado.

"El año pasado, en el mes de octubre se aprobó una ordenanza que habilitaba una cláusula gatillo que equipara el incremento salarial con la inflación.

A partir de diciembre se anunciaron los nuevos índices inflacionarios, por lo que quedaron para ser recompuestos los meses de noviembre y diciembre, ya que en octubre sí se cumplió. Redondeando, es un 8% lo que queda.

Nuestra postura es la parte financiera, que no acompaña a la intención que tenemos siempre de estar arreglando y conformando a todas las peticiones de ATE. Desde que asumió el Intendente Gómez siempre hubo una buena relación con ATE, siempre se llegó a buen puerto, pero lamentablemente en esta ocasión las finanzas no nos están acompañando, razón por la cual se está demorando este incremento.

En Capital, es en el único lugar que se cumplió con este incremento, porque no es la misma situación que los otros municipios, es otra realidad, otra economía. Nosotros queremos llegar a un acuerdo, recomponer esta diferencia en buenos términos, no queremos caer en la irresponsabilidad de aprobar algo que con el tiempo no podamos sostener.

Esperamos que mejore la coparticipación ya que desde octubre disminuyó considerablemente el ingreso por coparticipación, lo que nos limita incrementar salarios y otro tipo de egresos, porque con esta baja quedamos prácticamente en rojo. Lejos de incrementar, tendríamos que disminuir gastos, pero jamás vamos a tocar el sueldo de los empleados.

Tenemos que llegar a un acuerdo, porque escuche que solicitan de manera retroactiva cuestiones, que administrativamente es imposible volver atrás con el tiempo y las liquidaciones de haberes.

Tocando todas estas variables, tenemos que llegar a un acuerdo con ATE. Estamos dialogando y seguramente vamos a llegar a un acuerdo".

Por su parte, el Intendente de la Municipalidad de San José, Prof. José Antonio Gómez, manifestó su predisposición para dialogar y llegar a un acuerdo con ATE.

"En los 4 años de gestión, siempre estuvimos predispuestos y abiertos al diálogo, ahora que iniciamos esta nueva gestión, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y respetamos las medidas de fuerza que se están llevando a cabo. Estamos buscando la mejor de las soluciones para nuestros trabajadores".