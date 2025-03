India destaca el rol de Catamarca en la minería del litio

Repercusión internacional:

La reciente visita del gobernador Raúl Jalil a India generó una notable repercusión en la prensa de ese país, con varios de los principales medios de comunicación destacando la firma de acuerdos clave entre Argentina e India en el sector de los minerales críticos, en particular el litio.

Diarios influyentes como The Economic Times, The Hindu Business Line y Financial Express resaltaron la importancia del acuerdo firmado entre ambos países, subrayando el potencial que tiene Argentina —y en particular la provincia de Catamarca— como proveedor estratégico de litio para la industria tecnológica e industrial india.

El periódico Deccan Chronicle enfatizó que el convenio permitirá un relevamiento conjunto de yacimientos de litio, un recurso clave para la producción de baterías eléctricas.

Por su parte, The Telegraph y Mint han puesto el foco en la relevancia geopolítica del acuerdo, señalando que India busca diversificar sus fuentes de minerales críticos en el marco de la transición energética global.

La cobertura mediática en India demuestra el creciente interés internacional en los recursos naturales de Catamarca y el rol clave que la provincia puede jugar en la economía global del litio.