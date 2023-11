Finalizaron las competencias de la disciplina pesca en las Olimpiadas Policiales 2.023

Durante la jornada del viernes, en el Club Náutico Los Talas, ubicado en la Localidad de Las Pirquitas, Departamento Fray Mamerto Esquiú, se llevó a cabo la competencia de pesca en el marco de las Olimpiadas Policiales 2.023.

De esta disciplina, en la que se inscribieron 85 participantes, entre ellos efectivos de las diferentes áreas y dependencias, policías retirados, personal de las Policías de La Rioja, Córdoba, Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Provincial, familiares de Policías y, por primera vez, Cadetes pertenecientes a la Escuela“Tte. Gral. Juan D. Perón”.

La entrega de premios, estuvo a cargo del Sr. Jefe del Departamento Operaciones Policiales, Crio. My. Walter Marcelo Herrera, el Jefe de Zona“E”Antofagasta de la Sierra, Crio. My. Nicolás Marcelo Reynaga y el Crio. My. Ramón Ariel Quevedo, quien también estuvo a cargo de la organización del evento.

Los premiados fueron: Puesto Nº 1, para pejerrey más grande en Costa: Fabio Morales.

En variada de costa (bagre), Puesto Nº 1, fue para Diego Delgado, 2º Puesto Patricio Herrera y 3º Puesto Rubén Novillo.

Variada costa (carpa), el 1º Puesto fue para Claudio Leiva, 2º Puesto Mauricio Aballay y 3º Puesto para Walter Burgos.

En tanto que en pejerrey más grande embarcado, el 1º Puesto fue para Federico Córdoba, y en variada embarcado (bagre), el 1º Puesto fue para Matías Córdoba (Policía de La Rioja), el 2º Puesto Martin Moya y 3º Puesto Franco Ramos.

Finalmente, los participantes compartieron un almuerzo de camaradería, música y números artísticos, contando con la presencia de la Sra. Rosa Herrera de Pereyra, viuda del pescador y efectivo policial extinto conocido como "Chato" Pereyra, quien con una gran emoción entregó a la comisión organizadora, junto dos de sus hijas, un cuadro de agradecimiento, como así también, un trofeo Challenger, con el cual será reconocido el ganador anual de las olimpiadas, en esta disciplina.

Policías secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia en La Paz

En la jornada de ayer, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo se hicieron presentes en un taller de motos ubicado en el barrio 48 viviendas, de esa Ciudad del Departamento La Paz, donde procedieron al secuestro de una motocicleta Motomel 200 cc., la cual contaba con la supresión original del motor aparentemente adulterada, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Conductor desaprensivo en La Paz

Ayer, en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Colombres, de la Ciudad de Recreo, Departamento La Paz, se registró un siniestro vial protagonizado por una bicicleta Eurobike, rodado Nº 29, de color amarillo, al mando de Luis Galeano, quien por razones que se tratan de establecer habría sido colisionado por una motocicleta roja, cuyo conductor se dio a la fuga.

A raíz del siniestro, el ciclista sufrió lesiones que demandaron la asistencia de personal médico del Hospital Zonal“Dr. Liborio Forte”, por lo que trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Departamental Recreo bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.

Aprehenden a un joven, secuestran una moto y una garrafa de gas en Valle Viejo

En la madrugada de hoy, a las 03:50, alertados por operadores del 905, numerarios de la Comisaría de Santa Rosa se hicieron presentes en el barrio 32 viviendas, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde requerían su presencia.

En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Videla (27), quien momentos antes se habría dado a la fuga a bordo de una motocicleta Honda CG 150 cc., cuando personal de Guardia Urbana de Fray Mamerto Esquiú intentó controlarlo en inmediaciones a una escuela de Sierra Brava, de la localidad de La Tercena, de ese Dpto., siendo demorado en el lugar antes mencionado por un Subcomisario de Policía.

Cabe señalar que, esta persona llevaba una garrafa de gas, de 10 Kg., de color azul, de la cual no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que quedó en calidad de secuestro, al igual que el rodado nombrado, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Demoran a un adolescente y recuperan una garrafa de sustraída

A las 05:50 de la madrugada de hoy, por requerimiento del SAE-911, personal de la Comisaría Séptima se constituyó en la intersección de las avenidas México y América Latina, donde requerían su presencia.

En el lugar, los policías se entrevistaron con un Sargento 1º de Policía, quien manifestó que habría sorprendido a una persona del sexo masculino cuando llevaba una garrafa de gas, de 15 Kg, de color negro, por lo que de inmediato procedió a la demora del adolescente de 15 años de edad y al secuestro del elemento.

Cabe mencionar que, los policías lograron determinar que la garrafa fue sustraída de un carro bar, propiedad de una joven mujer de 29 años de edad, a quien se la invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial Nº 7, por lo que se dio participación a la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.

Policías aprehenden a una persona, secuestran una moto y recuperan un teléfono celular sustraído en Valle Viejo

Hoy, a las 09:20, mientras numerarios de la Comisaría de Santa Rosa realizaban recorridos preventivos por la esquina de las calles José Espeche y Sin Nombre, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, se entrevistaron con un hombre de 34 años de edad, quien manifestó que un sujeto a bordo de una motocicleta le habría sustraído un teléfono celular Samsung A03, para luego darse a la fuga, hecho por el que radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial Nº 10, y que momentos antes, lo reconoció por lo que inició una persecución, perdiéndolo de vista.

Seguidamente, los policías realizaron recorridos por la zona y, en las inmediaciones, aprehendieron al presunto autor, un masculino de apellido Guerrero (25), como así también lograron recuperar el aparato de comunicación, que quedó en calidad de secuestro, al igual que una billetera con dinero en efectivo, que esta persona tenía entre sus pertenencias y una motocicleta Honda CB 125 cc., en la que circulaba.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

En el Norte de la Capital aprehenden a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la mañana de hoy, a las 11:15, mientras efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) realizaban recorridos preventivos por la esquina de las calles Bélgica y San Juan, aprehendieron a un hombre de apellido Nieto (37), quien habría sido sorprendido llevando una bolsa que en su interior contenía un (01) estéreo y dos (02) equipos de radio comunicación, de los que no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que quedaron en calidad de secuestro.

Ante lo sucedido, esta persona fue trasladada y alojada en la Comisaría Octava, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Aprehenden a masculino sospechado de agredir a un policía

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:40, en la intersección de las calles Buenos Aires y Caseros, efectivos de la Comisaría Segunda se entrevistaron con un Oficial Subinspector de Policía, quien comentó que un masculino le habría proferido palabras obscenas a una Sargento de Policía, para luego darse a la fuga.

Luego, los uniformados se constituyeron en la esquina de las calles Ayacucho y Buenos Aires, donde procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de apellido Vera (18), quien al momento de realizarle un palpado superficial habría agredido físicamente con un golpe de puño en el rostro a un Oficial Subinspector de Policía, que radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial Nº 2, por lo que finalmente esta persona fue alojada en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.

En el Sur de la Capital policías recuperan un celular sustraído y aprehenden al presunto autor

A las 13:35 de la tarde de hoy, se presentó de forma espontánea en la Comisaría Novena un hombre mayor de edad, quien manifestó que, momentos antes, un sujeto le habría sustraído un teléfono celular TCL 30 E, para luego intentar comercializarlo.

A partir de las características brindadas y tras realizar tareas de investigación, en la esquina de las calles Patrocinio Guillermo Urquiza y María A. Bosco, personal de calle de la seccional mencionada aprehendió a un joven de apellido Rosales (18), quien sería el presunto autor del hecho, como así también recuperó el aparato de comunicación nombrado, que quedó en calidad de secuestro.

Ante lo sucedido, esta persona fue trasladada a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno y se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial Nº 9.

Aprehenden a un hombre tras intentar cometer un ilícito

En la tarde de hoy, a las 14:00, mientras efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) realizaban recorridos preventivos por inmediaciones al pasaje Mardonio Navarro al 1.700, se entrevistaron con un Agente de Policía que estaba de franco servicio, quien adujo que una persona del sexo masculino habría ingresado a su domicilio con intenciones de cometer un ilícito y al notar su presencia, emprendió la fuga.

De inmediato, los uniformados realizaron un recorrido y en el interior del Parque de los Niños, procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Lencina (32), quien sería el supuesto autor del hecho, por lo que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial Nº 3, en tanto el aprehendido fue alojado en la Comisaría Tercera, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.

Un joven fue aprehendido en el Sur de la Capital

Hoy, a las 15:45, a solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Sexta se constituyeron en la intersección de la avenida Bonifacio Cobacho y calle Gorgonio Dulce, donde procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Figueroa (24), quien habría sido sorprendido intentando ingresar a un domicilio de la zona, propiedad de un hombre de 32 años de edad.

Por el hecho, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial Nº 6 y el aprehendido fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.