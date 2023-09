En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Salta del 19 de septiembre último, se distinguió a Rogelio "Kaucio" Guantay Yampas por su trayectoria, por difundir la copla y también por ser autor del libro "La copla no morirá", que el coplero había presentado acompañado por su familia, amigos y funcionarios en el Cine Teatro Municipal de Cafayate en agosto pasado. Entre los invitados estuvieron Hugo Guantay, Martín Pastrana, César Exequiel Chávez junto a Lautaro D´Amico y Oreste Saldaño. También se hizo una ronda con las copleras y copleros del Valle Calchaquí.

"Como dice el dicho, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro; le agregaría criar un perro, yo tengo cuatro. Agradezco a la Madre Pacha y a Tata Dios, he podido concretar este sueño de tener un libro", dijo entonces. "El reconocimiento es por la trayectoria que tengo como cantor de las coplas y también por mi libro que escribí hace poquito y fue presentado en Cafayate", le dice ahora a El Tribuno, luego de contar por qué le dicen Kaucio. "Es un apodo que me ha quedado de cuando jugaba al fútbol. Causio era un jugador italiano en el Mundial 78... yo jugaba en el club San Lorenzo de Cafayate en ese tiempo", dijo, y se dispuso a la charla.

¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐬𝐭𝐞𝐝

Como dice el poeta es un poema de cuatro estrofas... Hay coplas para todo, para la vida, para la muerte, para el caballo, hay coplas para los momentos que se están viviendo actualmente, para la madre, para el padre, para el trabajo. Para todo hay... "Me preguntan qué es la copla, yo le voy a contestar/ la copla es un sentimiento muy difícil de igualar/ brota dentro de mi pecho y al tuyo quiere llegar". Esa es la copla.

¿Es suya?

Esa es una copla que yo la recopilé a lo largo de mi camino, tengo muchas coplas escritas por mí, que están en el libro, y tengo muchas recopiladas también. La copla es la vida, la copla le canta a la vida. A todo podemos cantarle. Igual que en la música, la copla también es un poema y tiene que rimar, y por eso se dice que es octosilábica.

¿𝐃𝐨́𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨́

Yo cantaba ya desde chico en la escuela, en los actos patrióticos, mi abuelo fue cantor, mi madre también, mi padre la cantó pero más era guitarrero, y yo vivía a dos cuadras de donde se hacían los carnavales de antaño, donde se hacían las carpas, ahí se hacían las pechadas a caballo, y me llamaba mucho la atención de ver cómo cantaba la gente en ronda y yo me iba a escuchar... Y ya desde chico que me gustó la copla, y después ya la empecé a cantar cuando me fui haciendo más grande.

¿𝐃𝐨́𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐛𝐚 𝐞𝐬𝐨

En lo que, hoy por hoy, es la calle Buenos Aires y Alvarado, donde está ahora la cancha del club Rivadavia, del club San Lorenzo, y en ese tiempo todo eso estaba lleno de poleo y había viñedos. Ahora todo eso está poblado; en ese tiempo, ahí se hacían las carpas con los guardapatios y se hacían las pechadas a caballo y grandes rondas de copleros que bajaban del cerro, y que aprovechaban el carnaval. Esa era la costumbre de antes.

¿𝐒𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨

Lamentablemente no, hoy ya no se hacen los ranchos, no hay pechadas de caballo, cuesta mucho criar un animal y tampoco hay espacio físico... y hay muchas trabas también para hacer ranchos como los de antes, y es triste ver cómo se van perdiendo algunas de nuestras costumbres.

¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐥𝐞 𝐡𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 ❞𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐥𝐚 𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐫𝐢𝐫𝐚́❞ 𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨

Porque yo me crié defendiendo la copla. Hace años que vengo trabajando en esto, también hay unos hermanos coplero en Cafayate y tenemos un grupo y nos hemos propuesto realzar la copla, reafirmarla para que no se pierda como se están perdiendo tantas otras cosas. Nos hemos propuesto traer a los chicos jóvenes, a los niños a la copla. Mucho se van para el folclore, a tocar los instrumentos que quizás no son autóctonos... yo no reniego de eso, me gusta toda la música, pero sería lindo que se vengan para el lado de la copla algunos jóvenes para que no se pierde eso tan lindo, este legado ancestral de nuestros originarios, nuestros aborígenes, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos que nos legaron esto tan lindo de cantar la copla con la caja.

¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨

Copleros de Cafayate. Somos varios, pero por ahí estamos disgregados por el trabajo. Hay también gente que vive lejos del centro de Cafayate y no nos podemos reunir asiduamente, pero toda vez que nos convocan a algún acto o en las peñas en la plaza estamos presentes. Y vamos a cantar a las escuelas, a los barrios, a los centros vecinales. Siempre estamos colaborando para que no se pierda esto.

¿𝐃𝐨́𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨

Yo ando vendiendo cuando ando por la calle. Aparte la está vendiendo la gente que me da una manito en la Secretaría de Cultura (Cafayate); hay una librería que se llama Chinita en Cafayate que también lo vende. Y estoy profundamente agradecido con el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, que me facilitaron el dinero para que yo pueda editar mi libro. Un sueño que tenía hace muchos años y hubiera sido imposible... yo soy un jubilado y con la plata que yo gano no hubiera podido editar, así que mi agradecimiento a la gente del Fondo Ciudadano. En Salta todavía no hice gestiones para ver dónde puedo dejarlo. También se puede contactar por mi celular.

¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚

Con mi esposa somos padres de siete hijos, tenemos 12 nietos, uno en camino y una bisnieta.

Usted está jubilado...

Sí, yo trabajaba en la Policía de la Provincia. Anduve por Salta, en Coronel Moldes, Campo Quijano, Angastaco... y ya me jubilé en Cafayate. Y aprovechaba para hablar con la gente mayor y recopilar muchas coplas para que no se pierdan. Hablaba con la gente grande. Como dice la copla: "Allá voy con mi ignorancia a ver si puedo aprender a hablar con gente mayor para ver si puedo entender". Ellos son los que saben más y tienen mucha más experiencia de la vida.

¿𝐄𝐧 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐩𝐥𝐞𝐚

Sí, gracias a Dios que se hacen juntadas lindas, yo he ido a Vaqueros antes de la pandemia... En Cafayate, por ejemplo, cantamos todo agosto, empezamos en el monumento a la Pachamama cerca del río Chuscha, y cantamos en la comunidad originaria de los diaguito-calchaquíes y después en las casas de los vecinos, todos hacen su Pachamama. Y también se canta en las marcadas en el cerro, en las señaladas y en carnaval. Soy creador de una movida que hicimos en Cafayate, la Primera Cajeada Serenatera este año con asistencia de mucha gente, vinieron copleros de Amaicha, de Tafí, de Tucumán, de Jasimaná, San Carlos. Estuvo MARIANA CARRIZO, Bruno Arias, también Raúl Palma... Hermoso fue y vamos a ver si la hacemos para el año también...

𝐔𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐞𝐞𝐫 𝐲 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫

El libro "La copla no morirá" fue impreso en Salta capital por Editorial Milor. Se divide en dos partes: "Coplas del autor" y "Coplas recopiladas". Dentro de la primera, hay coplas dedicadas a don Amaicha, a Arnaldo Etchart, a doña Amalia de López, al Bagualero Tomás Vázquez, a Ariel Petrocelli, a Juan José Coll y a Martín Miguel de Güemes. Rogelio Guantay Yampas nació el 28 de noviembre de 1958 en Cerrillos, y Cafayate lo vio crecer y echar raíces.

Fuente El Tribuno