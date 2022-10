Segunda jornada organizada por la Fundación Eco Conciencia

Prensa San José:

De esta jornada estuvo participando JOSÉ ANTONIO GÓMEZ, funcionarios del municipio, el Cacique de la Comunidad Originaria Ingamana e integrantes de la misma y vecinos de Punta de Balasto, el evento tuvo como escenario las instalaciones que la fundación tiene en la localidad mencionada.

El intendente al hacer uso de la palabra hizo alusión a experiencias pasadas que ocurrieron por dos décadas. Con el proyecto Agua Rica se está preparando todo para explotar una nueva mina como es el proyecto Mara-Agua Rica. Ahora me toca estar como Intendente, el pueblo me puso en este lugar y quiero tener la dignidad de estar a la altura de las circunstancias, aunque eso me cueste críticas y descalificaciones, tengo la responsabilidad de escuchar a los 9300 habitantes del distrito San José y aceptar las diferencias que son válidas porque vivimos en democracia.

Tengo planteamientos: MOLINOS DE VIENTO EN CAMPO LOS POZUELOS, esto lleva más de un año y muchos más adelante y no tiene resolución, se habla mucho y se concreta poco. Supuestamente los molinos estaban pero se sigue dilatando, actualmente hay otras soluciones con energía solar, la gente necesita agua ya que se avecina la época de sequía, este campo es el proveedor de agua fundamental del emprendimiento está en el Distrito San José, tenemos un mar subterráneo debajo del campo Los Pozuelos y no es posible que los animales tengan que caminar cientos de kilómetros para tomar el agua y que nunca se dé una solución.

Otra de las inquietudes del Intendente, SON LOS ACCIDENTES Y MUERTES PROVOCADOS POR LOS ANIMALES SUELTOS. Cada organismo debe hacerse cargo de su jurisdicción y de su atención. Citó el caso de Belén que tiene alambrados que impide el paso de los animales y otra alternativa es hacer obras como las existentes en la zona del aeropuerto que los animales pasan por abajo y no causan accidentes.

Hay que escuchar al vecino tal fue el caso de un badén construido en Palo Seco por el ente vial de competencia el cual no estaba bien construido, eso no es jurisdicción del Intendente es de Vialidad Nacional, los vecinos reclamaron y se solucionó con un desagüe subterráneo.

Otra problemática que debería trasladarse a Vialidad Nacional, Gobierno de la Provincia, Presidencia de la Nación o la empresa SON LAS CRECIENTES QUE CADA AÑO IMPIDEN QUE LA GENTE TRANSITE POR LA RUTA NACIONAL 40 ocasionando que muchos quedan varados o caen al lecho del río, quizá la solución sean las alcantarillas españolas para ríos como Ampajango, Andalhuala a la altura de La Puntilla, Yape.

Las soluciones podrían ser rápidas por los recursos que maneja la Nación. Está a punto de concretarse la construcción del puente Palo Seco - San José Banda, ojalá se haga, eso generará mano de obra local, muchos servicios se podrán prestar, se habla del dique, cambiará la realidad porque no será el municipio quién solucione los problemas de la gente porque habrá mucho trabajo genuino.

Hay que llegar a ese consenso social y sentarnos a conversar cuales las serán las herramientas que vamos a utilizar para que no pase como el otro emprendimiento minero que fue un espejismo. ¿Qué dejó? Les preguntó a los presentes. Para el distrito San José que dejó y somos los proveedores del agua.

Saquemos las mejores conclusiones para que podamos avanzar, y en caso de que se concrete este emprendimiento podamos ver que pasó el tiempo, muchos ya no estaremos, pero ha quedado la infraestructura para las jóvenes generaciones.

Hemos hecho muchas cosas que hicimos con la coparticipación que no es mucha, pero hemos administrado correctamente, nos hemos hecho cargo de cosas que no nos correspondían pero las hicimos porque las teníamos que hacer.

Vamos a seguir, cuando haya que aplaudir, aplaudiremos, cuando haya que dar un tironcito de orejas, también y tener en claro que tenemos el derecho de reclamar. Veamos que vamos a aportar nosotros, de arriba solo viene la lluvia, concluyó JOSÉ ANTONIO GÓMEZ.