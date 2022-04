El intendente se reunió con voluntarias de la Fundación Abrázame

Esta mañana, el Intendente Prof. José Antonio Gómez recibió a Mirtha Sánchez, María Eugenia Sánchez y Paola Riffo, voluntarias de la Fundación Abrázame, quienes le informaron sobre su constitución, misión y áreas de trabajo del voluntariado.

También se solicitó el apoyo y la colaboración del Intendente, a quien agradecieron su predisposición.

La Fundación Abrázame es un espacio de acogida, escucha y atención a toda persona que padezca alguna enfermedad o daño mental o que sienta la necesidad de aliviar y recuperar el equilibrio y la salud mental.

Mirtha Sánchez comentó que la sede de la fundación será en San José y acudieron al Intendente para solicitar su apoyo.

"Comenzamos en el mes de enero constituyendo distintas áreas. La idea fue de Paola y Agustina Delgado, después de dos hechos muy tristes.

El Intendente nos recibió muy bien y nos aseguró que nos va a ayudar en todo lo que sea posible.

Hay una posibilidad que el Intendente nos gestione el espacio para la sede y es muy importante porque es un requisito que tenemos que cumplir para lograr la personería jurídica, lo que nos va a permitir recibir donaciones y tener más recursos para hacer todo lo que tenemos pensado hacer.

Mañana se llevará a cabo el primer taller en las aulas de la Parroquia, esperamos a las personas interesadas en donar un poquito de su tiempo al prójimo y a las personas que necesiten de nuestra ayuda, los vamos a escuchar y tratar de ayudarlos", dijo.

Por su parte, Paola detalló cómo está conformada la Fundación:

"Tenemos el área de talleres de distintas disciplinas que se llevarán a cabo los días miércoles en las aulas parroquiales de San José de 16:00 a 18:00 hs.

Mañana, se llevará a cabo el taller de costura, pero también habrá talleres de yoga, de baile, estrategias emocionales, etc. Contamos también con un área de capacitaciones, el área de comunicación encargada de la creación, edición y viralización de contenidos. También tenemos un área de donaciones, que aún no está recibiendo nada porque no tenemos personería jurídica", detalló.

María Eugenia Sánchez, invitó a las personas interesadas en ser parte de la Fundación y explicó de qué se trata: "Va a ser un lugar de escucha, donde podamos sacar todo eso que hemos tenido atrapado en estos dos últimos años y lo que venimos arrastrando desde hace tiempo. Es un lugar donde vamos a aprender a manejar nuestras emociones".