Puso una granja avícola en San José, gracias al Programa de Empleo Independiente

"Un día me presenté en la Oficina de Empleo, me asesoraron, tomé los cursos de capacitación durante 3 meses, presenté mi proyecto y gracias a Dios fui seleccionada", dijo.

Beneficiaria del Programa PEI, de la Oficina de Empleo, concretó su proyecto y ya tiene su propio emprendimiento

Se trata de Carolina Chaile, beneficiaria del Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, gestionado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de San José.

"Un día me presenté en la Oficina de Empleo, me asesoraron, dejé mis datos y luego de un tiempo me llamaron, tomé los cursos de capacitación durante 3 meses, presenté mi proyecto y gracias a Dios fui seleccionada, junto a 13 proyectos más que ya se están desarrollando.

Mi emprendimiento es una granja avícola de gallinas ponedoras. Invertí $60.300 en lo que va el proyecto, para la construcción del gallinero, la compra de las gallinas, las vacunas y los alimentos. Más adelante tengo pensado comprar pollos parrilleros", detalló.

La joven emprendedora, se mostró muy agradecida por esta oportunidad, "Estoy muy agradecida con el municipio, en especial con el Intendente "Tonito" Gómez y a la oficina de Empleo que estuvo apoyándonos en cada instancia. Es gracias a ellos que los jóvenes pueden acceder a estos planes para lograr el objetivo de crear su propio emprendimiento", concluyó.