Comunicado de la división de ciberdelitos de la Policía de Catamarca

Desde la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, se hace saber a la comunidad sobre una posible modalidad de ciber-fraude, la cual se lleva a cabo a través de la red social Facebook y por la red de mensajería WhatsApp, que consiste básicamente en una “suplantación de identidad” de la empresa EC SAPEM (Energía de Catamarca).

En esta nueva modalidad de ciber-estafa, personas que forman parte de una banda organizada de ciberdelincuentes utilizan la ingeniería social como herramienta, haciendo uso de una cuenta con el perfil “Ec Sapem”, la cual dirige a un enlace de la red de mensajería WhatsApp, donde ofrecen una serie de promociones y descuentos a los usuarios, para luego de persuadirlos mediante el ardid, brindarles otro enlace que permite el acceso a la víctima a una ventana emergente utilizada para cometer la maniobra fraudulenta, haciendo que descargue una aplicación (Team Viewer, AnyDesk, Supremo) lo cual duplica al dispositivo, y le da al delincuente acceso remoto o espejo.

APP. QUE LOS CIBERDELICUENTES HACEN DESCARGAR A TRAVES DEL LINKS FRAUDULENTOS:

Team Viewer

AnyDesk

Supremo

RECOMENDACIONES:

1. Desconfíe de Mensajes Provenientes de números desconocidos: No interactúe con usuarios del servicio de mensajería de WhatsApp que no estén autorizados por los canales oficiales de la empresa de EcSapem (Energia de Catamarca) en donde ofrezcan descuentos del 50% por el pago del Servicio, no ingrese a los links brindados.

2. No Proporcione Información Sensible: No responda a solicitudes de información personal o financiera, que provengan de la página ni acceda a links ya que esto podría redireccionarlos a otra plataforma maliciosa.

3. Verificación de Comunicación: Si recibe mensajes directos o llamadas sospechosas, verifique su autenticidad contactando directamente de EcSapem (Energía de Catamarca) a través de sus canales oficiales.

4. No debemos compartir nuestras credenciales: claves, usuarios, contraseñas, códigos, token, etc. Las mismas son personales y no debemos compartirlas con nadie.

5. Compartir esta información con familiares y amigos – la ciberseguridad es una responsabilidad social.

CONTACTOS:

Email: [email protected]

División Ciberdelitos Tel: 383-4437523

Una motocicleta adulterada fue puesta a disposición de la Justicia

Ayer, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 2, numerarios de la División Sustracción Automotores de la Policía de la Provincia procedieron a inspeccionar una motocicleta Appia 110 cc., de color negro, que se encontraba en calidad de secuestro en el Corralón Municipal de Valle Viejo.

En el lugar y tras realizar tareas de su especialidad, los policías lograron establecer que el rodado presentaba signos aparentemente de adulteración en la numeración del motor, en virtud de lo cual se dio conocimiento a la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

(Se adjunta foto)

Motociclista lesionado en un siniestro vial

Ayer, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Tercera se hicieron presentes en la esquina de la avenida Independencia y calle Malvinas Argentinas, donde se produjo un siniestro vial protagonizado por una motocicleta Honda CB1 125 cc., dominio 129-KHO, de color negro, al mando de Rafael Domingo González (62), que por razones que se tratan de establecer colisionó con una Honda CG Titán negra 150 cc., dominio 587-DHP, conducida por Juan Carlos Ovando (32).

A raíz del siniestro, el conductor del rodado mayor sufrió lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista, por lo que intervinieron sumariantes del Precinto Judicial N° 3.

Hombre sospechado de intentar cometer un ilícito fue aprehendido

En la tarde de ayer, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Séptima se constituyeron en la intersección de las calles Parque del Palmar y San Juan Bautista, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Agüero (30), quien habría ingresado al interior de un domicilio propiedad de una mujer de 30 años, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

Por el hecho, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7, y el presunto autor fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Operativos de control vehicular en el Valle Central e Interior Provincial

Durante la noche de ayer, numerarios del Grupo COEM-KAPPA y de las Seccionales Primera de la Capital, de Villa Dolores y San Isidro, Dpto. Valle Viejo, de Fiambalá, del Grupo Infantería Tinogasta y de la Comisaría Departamental Andalgalá, realizaron controles vehiculares e identificación de personas en puntos estratégicos de sus jurisdicciones.

En la oportunidad, los policías incautaron veinticinco (25) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, cuatro (04) automóviles y una (01) camioneta, en virtud que sus conductores habrían infringido lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por lo que luego de labrar las actas de infracción, remitieron los rodados a las dependencias policiales respectivas.

(Se adjuntan fotos)

Arrestan a un hombre en la Plaza 25 de Mayo

Anoche, a las 23:40, a solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Primera se hizo presente en la plaza 25 de Mayo, y procedió al arresto por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia de un hombre de apellido Leiva (38), quien habría causado un desorden en la vía pública, por lo que fue trasladado a la seccional, donde se labran las actuaciones correspondientes.

Dos sujetos fueron aprehendidos en El Alto Fariñango

En la madrugada de hoy, a las 04:30, mientras numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) realizaban recorridos preventivos por la avenida Gdor. Arnoldo Aníbal Castillo, a la altura de un local bailable de El Alto Fariñango, procedieron a la aprehensión de dos jóvenes de apellidos Galván (28) y Carrizo (28), quienes habrían amenazado e intentado agredir físicamente a los policías, por lo que fueron alojados en la Comisaría Séptima, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Personal policial arrestó a dos personas en la Capital

En la mañana de hoy y durante un recorrido preventivo por sus jurisdicciones, personal de las Seccionales Cuarta y Quinta arrestó a dos hombres de apellidos Callafa (48) y Fernández (50), quienes habrían quebrantado lo normado en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, donde se labran las actuaciones de rigor.