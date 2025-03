¿Ronquidos frecuentes? Podrías tener apneas de sueño

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria acerca información clave para estar atentos y diagnosticar a tiempo esta enfermedad que se estima que podría afectar entre el 7 y el 32% de la población mundial

Las apneas de sueño son uno de los trastornos crónicos más frecuentes en todo el mundo. Se estima que al menos 3 de cada 10 hombres y entre 1 y 2 de cada 10 mujeres padecen esta enfermedad. Aproximadamente el 70% de las personas con apnea del sueño presentan sobrepeso. Más de la mitad de las personas con obesidad tienen apneas e incluso entre los pacientes candidatos a cirugía bariátrica, el porcentaje alcanza el 85% (Hou Loo, Surgery for Obesity and Related Diseases, 2020).



La apnea del sueño es la aparición de colapso y cierre de la faringe o garganta mientras dormimos. Estos episodios duran al menos 10 segundos y se repiten a lo largo de la noche, con intensidades que pueden superar las 100 apneas por hora. Este colapso produce ronquidos, pausas en la respiración e incluso despertares por ahogos. A su vez, la interrupción de la respiración se acompaña de caída de la oxigenación en el cuerpo.



El cerebro detecta esta disminución del oxígeno y reacciona con un “microdespertar”, que consiste en un despertar muy breve, de apenas pocos segundos, que generalmente pasa desapercibido dado que la persona no llega a despabilarse, pero sí es lo suficientemente importante como para fragmentar o interrumpir el sueño e impedir que se alcancen etapas profundas y que resulte reparador. El sueño se vuelve superficial, pierde la eficiencia y al día siguiente el paciente puede sentir cansancio, somnolencia excesiva, dificultades en la concentración, menor rendimiento intelectual, pérdida de memoria y a la larga incluso, deterioro cognitivo y potencialmente demencia.



Apneas, un riesgo al volante y para la salud

La apnea del sueño puede ocasionar cansancio y/o somnolencia diurna, que afectan la calidad de vida, el rendimiento intelectual y el humor. La mala oxigenación nocturna, sumada a una mayor producción de adrenalina por las apneas, son responsables de una mayor incidencia de enfermedades cardíacas, neurológicas y metabólicas, fundamentalmente hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, ataques cardíacos y cerebrovasculares y diabetes.



Además, este cansancio aumenta el riesgo de accidentes, sobre todo de tránsito. Este tipo de episodios se ve frecuentemente en trabajadores del transporte, como camioneros, colectiveros y taxistas.



La falta crónica de sueño altera genes relacionados con el apetito y se asocia con una mayor producción de hormonas inductoras del hambre, lo que puede favorecer una conducta alimentaria de riesgo e incrementar el exceso de peso. La falta crónica de sueño reparador aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad. La somnolencia o el cansancio crónicos, se acompañan de menor iniciativa motora, es decir, uno tiene menos ganas de hacer actividad física, se vuelve más sedentario y eso determina que aumente la tendencia al sobrepeso.



Diagnóstico y tratamiento

Hoy resulta muy sencillo diagnosticar la apnea del sueño. Se utilizan para ello equipos portátiles, llamados polígrafos respiratorios, que registran las señales respiratorias y cardíacas, la oxigenación corporal, los ronquidos y otras variables. El paciente retira el equipo y tras una simple instrucción, se lo coloca por la noche al momento de irse a dormir, en su propio domicilio y reproduciendo las condiciones habituales de descanso.



El descenso de peso es muy importante. Ayuda a mejorar la respiración durante el sueño y puede incluso hacer desaparecer las apneas.



En aquellos pacientes que padecen apneas del sueño de grado moderado a severo (con más de 15 o 20 apneas por hora), se utilizan equipos de CPAP (en inglés Continuous Positive Airway Pressure, es decir, presión positiva continua en la vía aérea). Estos dispositivos toman aire del ambiente, lo aceleran y lo envían a un cierto flujo a la vía respiratoria, a través de una pequeña tubuladura conectada a una mascarilla que se sujeta a la nariz.



Se genera así una especie de “colchón de aire” que mantiene abierta la garganta, evitando el ronquido y el colapso que lleva a la apnea del sueño. Los pacientes deben utilizarlo cuando duermen y los efectos ya se notan desde las primeras noches de uso. Es necesario, de todos modos, un uso consistente como para que los efectos sean significativos.



El descanso y el sueño constituyen una parte muy importante en el cuidado de nuestra salud y ayudan a prevenir diferentes afecciones cardiovasculares, cerebrovasculares, cognitivas y metabólicas, a la vez que permite combatir más eficientemente la obesidad. Un descanso regular favorece la capacidad e iniciativa del individuo para realizar actividad física, a la vez que mejora su estado de ánimo y eso constituye un principio fundamental para el sostenimiento de una conducta proactiva y pro-saludable en cualquier persona.