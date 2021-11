Más de 200 inscriptos en 2 horas, para capacitación en manejo de Maquinaria pesada

Las inscripciones se llevan a cabo esta mañana de 10 a 12 en el Centro de Control Minero, ubicado sobre calle Sarmiento, en Santa María. Continuarán durante la tarde de 17 a 19, y mañana serán en el mismo horario mañana y tarde.

German Schvartz, Coordinador Técnico, del Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca, indicó que se trata de una muy buena iniciativa, tanto de la Empresa MARA como del gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), que le da a posibilidad todos los vecinos del departamento Santa María de poder inscribirse.

“Hoy en esta primera jornada de inscripción, nos colaboró personal de la empresa Global. Tuvimos más de 200 inscriptos solo durante la mañana. Muchas mujeres también están interesadas en participar. Esto es algo muy positivo, que las empresas apuesten a la capacitación y nosotros desde el ministerio estamos acompañando junto con el municipio este tipo de iniciativas que tienen como objetivo formar y capacitar mano de obra.

Estamos inscribiendo para el curso de manejo de maquinaria pesada, los requisitos son mínimos, fotocopia de DNI, de carnet de vacunación COVID al dia, y fotocopia de carnet de manejo. Si bien aún no tenemos la fecha de cuando se realizará el curso, armaremos un grupo de whatsApp donde se les bajará la información a los inscriptos, indicando la fecha, nos confirmaron que la modalidad será presencial, ya que la empresa Mara alquiló los vehículos correspondientes para que se lleve a cabo”, detalló Schvartz.

Sobre la gran cantidad de inscriptos durante la primera jornada, indicó que están recibiendo gente de Santa María, San José, Hualfín, Belén, El Eje y otras localidades cercanas.

“La idea, tanto de las empresas como del gobierno provincial, es ir preparando y capacitando a la gente, para que no nos suceda, que no tengamos personal capacitado, eso es una regla básica, tenemos que tener en cuenta que hubo una resolución ministerial de la ex gobernadora Lucia Corpacci, que establecía el 70- 30. 70 % de mano de obra catamarqueña en todos los proyectos mineros.

Nosotros por suerte en Santa María tenemos una cámara de minería fuerte, tiene muchos empleados trabajado en los emprendimientos mineros de El Salar.

También quiero destacar las capacitaciones que desde el mes de agosto, cuando se levantaron las restricciones a la fecha, se vienen dictando, tanto desde el municipio, el Ministerio, las empresas mineras y gremio, vamos capacitando a más de 780 personas y vamos realizando 13 cursos de capacitación. Pero la relevancia que tiene este de manejo de maquinaria pesada, supera todo, es algo muy reclamo por el mercado laboral”, detalló.

En este sentido, Schvartz, contó que desde el lunes pasado y hasta el jueves se lleva a cabo una capacitación de gastronomía a cargo de la empresa Compass, conjuntamente con la empresa MARA.

“La semana pasada tuvimos una capacitación de 2 días con la empresa Galaxy Lithium, estamos muy satisfechos con esta posibilidad y que las empresas se preocupen por capacitargó”, ag.

Licencia Social

Sobre el compromiso de las buenas prácticas mineras, y cuidado del medioambiente, el referente del Ministerio de Minería dijo, “Nosotros estuvimos trabajando durante todo el mes de octubre y noviembre con la consulta pública del proceso de participación ciudadana con el proyecto de Galaxy Lithium, con el cual vino gente de Santa María y a través de código QR tuvo acceso. Nosotros teníamos todos los archivos de ese proyecto, les dimos copia, realizaron cuestionamientos, preguntas para sacarse las dudas. Y ya terminó la consulta pública del proyecto Galaxy Lithium

Desde el 24 de nov al 17 de diciembre, está abierta la consulta pública del proyecto 3 Quebradas de Tinogasta. Es un proyecto de litio así que cualquier vecino que se quiera acercar por cualquiera de los centros de control minero de la provincia, tanto en Santa María, Andalgalá, Belén, Tinogasta, Fiambalá o Antofagasta de la sierra, pueden acercarse y acceder a toda la información de este proyecto. Inclusive inscribirse para participar de las charlas que se darán en Fiambalá, así que lo más importante es la participación ciudadana, que cualquier pregunta o duda que tengan sobre los proyectos mineros, la hagan y nosotros estamos para responder”, concluyó.