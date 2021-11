Misa de acción de gracias por el 30° Aniversario del Servicio Penitenciario Provincial

Participaron de la ceremonia litúrgica el Ministro de Seguridad Dr. Gustavo Ariel Aguirre, la Jueza de la Cámara de Apelaciones Dra. Rosa Elena Berrondo Isi, el Director General de Unidades Penales Crio. Gral. (RE) José Daniel Coronel, el Sub Director General del Servicio Penitenciario Provincial (S.P.P.) Prefecto General Sergio Gustavo Veliz, el Director de Seguridad del S.P.P. Sub. Prefecto Julio Norberto Barrionuevo, la Directora del Gabinete Técnico Criminológico del S.P.P. Dra. Eugenia del Campo, la Directora de Administración del S.P.P. C.P.N. Natalia Tapia Foresi, representantes de la Policía Federal destacamento Catamarca y de la Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional, personal perteneciente al cuerpo Oficiales Superiores, Oficiales en Jefe, Oficiales Sub. Alternos, Sub Oficiales Superiores, Sub Oficiales, Agentes, Profesionales y Personal Administrativo.