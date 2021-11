Un joven de San Carlos representará a Salta en la 26° Olimpíadas de Energía y Ambiente

El estudiante del Colegio secundario rural N°5160 y aula anexa Santa Rosa, Lucas Guaimás, de 18 años logró pasar los 2 exámenes necesarios para acceder a la final de la 26° Olimpiada de Energía y Ambiente organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, a realizarse el 19 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Guaimás es oriundo de San Carlos pero hace un año que se mudó con su familia a Angastaco y desde ese momento, según relató su padre Fernando, le nació un profundo interés por el estudio de la generación energía y su impacto en el ambiente.

Esa curiosidad lo llevó a interiorizarse sobre los sistemas de generación de energías renovables y desde su primer presentación en una feria en la escuela sobre la Pachamama, ha ido llamando la atención de docentes por los contenidos vertidos en esa presentación, por la que recibió una mención de honor.

«Cuando me llamaron la primera vez a la escuela creía que me iban a decir algo malo, pero no lo podía creer lo que sabía mi hijo sobre el tema que había estado estudiando. Hasta yo me enteré de cosas por su presentación.» Dijo el padre de Lucas.

La familia Guaimás, según relató el padre Fernando, se encontró con dificultades al momento de realizar el traspaso a Angastaco, ya que el director de la escuela de San Carlos la había retenido la netbook del Programa Conectar y solo contaba con una computadora que no funciona muy bien.

Fernando en entrevista con Radio Cafayate 95.1, aseguró que la familia no cuenta con los medios necesarios para costear totalmente y están solicitando ayuda a través de un CBU, a toda las personas que puedan colaborar para el viaje a Buenos Aires:

. CBU: 2850113640094535085498



. Alias: lucashugo2021



«Le preguntamos al Senador de San Carlos Vásquez si podía colaborar y nos dijo que tenía muchas deudas. También le preguntamos a la senadora electa Sonia Magno pero tampoco nos ayudó. Si queremos agradecer al intendente de Angastaco que nos está dando una mano.



¿Qué es la Olimpíada?

Se trata de un certamen organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, en el que miles de alumnos regulares de nivel secundario de todo el país compiten cada año en temas de gran actualidad, como las fuentes de energía -renovables y no renovables-, su uso responsable y eficiente, la matriz energética de nuestro país y del mundo, y la relación de la energía con el cambio climático, a partir de una bibliografía propuesta de primer nivel, para abarcar esta problemática en toda su complejidad.



Metodología

La Olimpíada se desarrolló sobre la base de cuatro evaluaciones (Local, Zonal, Regional y Final) tomadas a lo largo del año calendario, sobre un temario establecido. Una vez difundidos los temas de la Olimpiada y distribuida la bibliografía y el material, se reciben las confirmaciones de participación por parte de los colegios interesados.

La primera evaluación que Lucas aprobó, fue la “Selección Local”, la cual se efectúa en cada establecimiento educativo que participe, a criterio del mismo. En esta etapa cada colegio, mediante un sistema de evaluación propio, determinaban cuáles eran los alumnos participantes en la Olimpiada.

Luego, el el 7 de septiembre, se realizó la “Selección Zonal” y la “Selección Regional”, tercera etapa de evaluación, se efectuó en las sedes establecidas en distintas provincias cabeceras de una región, a la que llegaron 11 chicos y se realizó en Salta Capital, siendo Lucas el único que consiguió superar el 80 por ciento necesario para pasar a la siguiente instancia.

La Evaluación Final tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en la Sede del IAPG, el 19 de noviembre, a la que concurrirán los alumnos ganadores de la Selección Regional, acompañados por sus docentes tutores, o bien por familiares, o algún responsable mayor de edad.

En este caso, los exámenes no son múltiple choice, sino que se trata de resolver ejercicios que proponen desarrollar los conceptos propuestos en la bibliografía y una presentación del trabajo estudiado.



Premios

Los alumnos que alcanzan los 3 primeros puestos reciben una beca de ayuda escolar durante 12 meses y sus correspondientes medallas.

El Alumno con el 1° puesto, además, recibe un diploma que se entrega en un acto previo al tradicional almuerzo que se realiza con motivo del Día del Petróleo y del Gas (13 de diciembre), al que se lo invita a concurrir con sus padres.

A los establecimientos educativos del alumno ganador se les da como premio equipos de computación o un voucher para compra de tecnología.

También los profesores tutores de los alumnos ganadores reciben premio: una notebook.

Cada año, durante la final, además, se reparten y sortean premios sorpresas que van desde tecnología (Smart wach, auriculares inalámbricos, cámaras go-pro) hasta viajes.

Fuente: Radiocafayate.com