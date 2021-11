Instructivo del Juzgado Electoral

Comercios y restaurantes, no podrán expedir bebidas alcohólicas desde las 20:00 del día sábado 13 y hasta las 21:00 del día domingo 14, conforme lo establece el Art.71, inc. C, del código electoral nacional.