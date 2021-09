“Ni siquiera la oposición de Juntos por el cambio tuvo ese nivel subterráneo”

Las polémicas declaraciones que se expresaron en algunos medios locales, por parte del líder de Todos Somos Parte, Raúl Chico, fueron el detonante que demuestra que en realidad, no hay trabajo en conjunto posible. Y es que no salieron desde el partido opositor, que podría esperarse a la hora de una contienda electoral, sino del mismo partido, de la lista opositora.

Por supuesto que desde el oficialismo, no se dejó pasar por alto esto y tras el triunfo rotundo en las PASO, hizo referencia a esta situación.

En primero lugar, el Intendente agradeció que el pueblo, una vez más confió en su gobierno y le dio el triunfo, “Con mucha sinceridad y respeto quiero agradecer a la comunidad que una vez más nos acompañó en estas elecciones donde todo está difícil. Donde hay crisis económica, pandemia, pero también creo que valora el esfuerzo que estamos haciendo, y la intención que tenemos de cambiar nuestra ciudad para mejor, para bien, darle oportunidad a los que menos tienen. Tuvimos una campaña limpia, no ensuciamos la ciudad, llegamos con respeto a la gente que no sabe todavía lo que estamos haciendo.

Ese fue el desafío. Tengo que agradecer a Dios y a toda la comunidad santamariana, esta vez con gente que también me acompaña desde el principio, y que tiene mucha responsabilidad y ayudo mucha gente todo este tiempo.

No se dio lo de Antonella por 100 votos, pero realmente es una gran elección y es el primer paso que damos para el 14 de noviembre”, dijo.

Por otra parte, sobre los dichos vertidos en su contra expresó, “Yo creo que lo que no se olvida, es que se falseen los datos para hablar. Alguien puede estar en desacuerdo con mi forma de gobernar, con la gestión municipal, pero no se le puede faltar el respeto a los santamarianos, en ese sentido no se puede salir a decir cualquier barbaridad, se puede salir utilizando su propio medio.

Ahora, al santamariano no hay que faltarle el respeto y ahora queda demostrado que sabe quién trabaja y quien defiende sus intereses. Hay que defender los intereses de los santamarianos en la cámara de diputados y en el senado. No es fácil porque después buscan posicionamiento, después se olvidan de la problemática de la gente, ahí también está el gran desafío junto a la contadora Érica.

Claramente ni siquiera la oposición en este caso de Juntos por el cambio tuvo ese nivel subterráneo dentro de la comunidad. Somos una comunidad que hay que respetar. Esto lo describe claramente de quien se trata y hoy la comunidad no lo ha respaldado.

El desafío que queda es trabajar de la misma manera, sabiendo que yo ya no puedo ser reelecto Dios mediante en el 2023 termino mi mandato y ese es mi desafío, trabajar hasta el último día de la misma manera. Que la gente pueda palpar la realidad que tenemos, en todos los aspectos, ya habiendo superado esta pandemia”, concluyó.