Beneficiarios de "Promover igualdad" prestaran servicios en la Municipalidad de San José

Esta mañana, con la presencia del Intendente de la Municipalidad de San José, Prof. José Antonio Gómez, la Secretaria General Johana Brizuela y el Coordinador de la Oficina de Empleo, se llevó a cabo la firma del convenio que permitirá desarrollar el programa Promover Igualdad en el municipio.

Se trata de 12 personas con discapacidad que percibirán una ayuda económica a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por prestar sus servicios en distintas áreas del municipio.

El Intendente resaltó la importancia de la inclusión de las 12 personas en el ámbito laboral y felicitó el arduo trabajo de la Oficina de Empleo para llevar a cabo este programa en San José.

"Cada uno de ellos se va a sumar a diferentes áreas de trabajo de la Municipalidad como Prensa y Difusión, Turismo, Secretaría General, etc. Lo importante de esto es que ellos se sientan útiles y parte importante de nuestra sociedad, pude conversar con algunos de ellos y se sienten incluidos, felicito a todos los que trabajando y gestionando hicieron posible que pueda llegar este programa nacional".

Por su parte, el Coordinador de la Oficina de Empleo , Prof. Juan Ramón Marcial remarcó que este programa se pudo bajar gracias a la insistencia y preocupación del Intendente.

"El Intendente pudo articular con la Agencia Territorial para bajar este programa para los sanjoseños, era un anhelo que teníamos y en el día de hoy 12 personas firmaron el convenio para prestar sus servicios en la Municipalidad. Estamos más que contentos por la inclusión de estas personas porque esa era la intención del municipio. Es importante destacar que desde la Agencia Territorial nos confirmaron nuevos cupos para el mes de agosto".

Blanca Fuenzalida, una de las beneficiarias del programa se mostró muy agradecida.

"Me enteré del programa y me vine urgente a llenar los formularios, gracias a la Oficina de Empleo, que me guiaron y brindaron toda la información me aceptaron. Me alegré mucho cuando salió porque es lo único que tengo ya que la Pensión No Contributiva todavía no me sale. Antes me dedicaba a cuidar a los ancianos hasta que llegó el momento que no los pude manejar porque tengo desgaste de cartílago en las rodillas y no puedo estar parada mucho tiempo. Estoy contenta porque va a ser una entrada para pagar impuestos y comprar alimentos".