Can del Servicio Penitenciario se sumó a la búsqueda de Guadalupe Lucero

Los nuevos refuerzos enviados por el Ministerio de Seguridad, pertenecen al Servicio Penitenciario, se trata del can Otto, especializado en rastreo que es acompañado con sus guías, el oficial subadjuntor ayte Germán Vivanco, Sub Of. Ppal. Claudio Vizcarra, Sub. Of Ppal. Dario Cardozo y el Cabo Jorge Coronel.

En estos momentos, Otto y sus guías se encuentran trabajando en diferentes allanamientos bajo las directivas de la Unidad de Canes de la Policía de San Luis.