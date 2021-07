El jurado eligió la ganadora del Premio MUJERES EDUCADORAS 2021

El Ministerio de Educación dio a conocer los resultados de las postulaciones enviadas con motivo de la convocatoria al “Premio Mujeres Educadoras”. Todas las postulaciones que se recibieron fueron finalmente analizadas por el jurado integrado por la ministra de Educación Andrea Centurión, el periodista, Lic. En Comunicación Social Axel Romero y la ex directora y supervisora del Nivel Inicial de la Provincia Haydee Morra, quienes eligieron ganadora a la docente Carolina Gimena Godoy de la Escuela de Educación Especial Nª 7 “San Francisco de Asís”.

Cabe recordar que la convocatoria que reunió más de 60 candidatas, invitaba al público a postular docentes, mujeres invisibilizadas, desconocidas, que a lo largo de su vida generaron en silencio y con amor actividades, proyectos, ideas, ciclos educativos que sirvieron para educar y ayudar a generaciones de niños, jóvenes y adultos, sin las cuales no hubiera sido posible avanzar. Mujeres que desde la humildad y la vocación de servicio contribuyen a la educación para brindar a sus estudiantes herramientas para crecer, avanzar y ser críticos.

El premio que había sido organizado en el mes de marzo pasado, en conmemoración al “Día de la Mujer”, para premiar a aquellas que se han convertido en visionarias y auténticos referentes para la transformación y el cambio educativo, vio retrasada la premiación debido a las restricciones de presencialidad establecidas por la pandemia. Sin embargo, este homenaje a todas las grandes mujeres de la historia que dedicaron su vida a promover una educación comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, no quiso dejar de estar presente y hoy premia además 4 menciones especiales a grandes educadoras, cuyas labores trascienden las fronteras del aula para formar parte del espíritu de superación con el que muchos hemos sido inspirados para continuar creciendo y educándonos a pesar de las adversidades.

Las menciones especiales son para las docentes:

1- María Elsa Camisay de Gutierrez

2- Ana Rosales y María Carrizo Cattaneo de la Escuela Secundaria Rural N°17 de Amadores, Paclín.

3- Graciela Cipolletti de Maza

4- Amalia Díaz

Axel Romero, jurado del premio comentó que “hemos podido elegir a la docente, a la Mujer Educadora de este año en una instancia que esperemos se pueda repetir a futuro para valorar el trabajo de tantas mujeres, de tantas docentes que hacen tanto por la educación de niños, adolescentes y adultos. Ha sido en todo sentido una experiencia muy enriquecedora”, dijo.

Otra integrante del jurado, Haydee Morra comentó que “después de una ardua tarea y de una mirada profunda sobre la trayectoria de cada una de las postulaciones que participaron me siento feliz y conforme de haber aportado un granito más para que la educación sea valorada y que las docentes vean que todo lo que hacen no queda en nada, si no que sigue un camino muy largo muy fructífero en beneficio de las personas que tienen a su cargo para educar”.

Por su parte la ministra de Educación Andrea Centurión destacó la trayectoria y agradeció a los jurados que acompañaron la evaluación del premio, con la docente Haydee Morra y el periodista Axel Romero “que hayan participado del jurado y que hayan aceptado este desafío de elegir a las docentes que se han postulado del premio Mujeres Educadoras, porque ha sido una tarea muy enriquecedora a la hora de seleccionar y valorar tanta tarea que tenemos en nuestra docencia catamarqueña”, expresó.

Por último, se informó que las ganadoras del concurso que se pensó como un espacio para todas las educadoras presentes y pasadas que trataron de forjar a través de su práctica profesional una sociedad igualitaria y que lucharon por construir modelos educativos acordes a las necesidades de su tiempo y de su entorno, serán premiadas en un pequeña ceremonia que se realizará en los próximos días.