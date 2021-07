Se aplicará segunda dosis de Sputnik V

Continuando con el Operativo de Vacunación Covid-19, el Ministerio de Salud de la provincia informa que entre mañana y el sábado se aplicará la segunda dosis de vacuna Sputnik V. En esta oportunidad están destinadas a personas con o sin factores de riesgo asociados a COVID, residentes de Capital que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el 31 de marzo inclusive.

VIERNES 16

En el Nodo Predio Ferial, por la mañana de 8 a 13 horas, apellidos de la A a la L inclusive, y por la tarde de 14 a 17 horas, apellidos de la M a la Z inclusive, terminaciones de documento 0, 1, 2, 3 y 4.

SÁBADO 17

En el Nodo Predio Ferial, por la mañana de 8 a 13 horas, apellidos de la A a la L inclusive, y por la tarde de 14 a 17 horas, apellidos de la M a la Z inclusive, terminaciones de documento 5, 6, 7, 8 Y 9.

Rogamos a la comunidad respetar los requisitos de la convocatoria (tipo de vacuna y fecha de aplicación de la primera dosis) para no crear congestión. Se debe asistir con carné de vacunación y un documento que acredite nombre, edad y domicilio; deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.) y no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.). Además, se reitera que no se vacunará a nadie que no conste en las listas, por esta razón es importante que cada persona que recibió la primera dosis revise su carné de vacunación para cerciorarse que vacuna le fue aplicada y en qué fecha.

De manera paralela se continúa avanzando con la aplicación de primeras dosis a toda la población por año de nacimiento, de forma decreciente, lo que permite vacunar transversalmente a personas de toda profesión, género, con o sin factores de riesgo.

Aquí podés consultar los Operativos de Vacunación de toda la provincia http://bit.ly/OperativosVacunaCovid