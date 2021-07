Puerta del acompañante en los remises de San José

El jefe de transito del municipio aclaró que la medida de clausurar la puerta del acompañante en remises de San José no surgió desde el municipio ni del concejo deliberante.

En una entrevista radial, el Jefe de Tránsito de la Municipalidad de San José, Ángel Cáceres, dio a conocer su postura con respecto a la clausura de la puerta del acompañante de los remises de San José, dispuesto por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Santa María, lo que causó cierto malestar entre los propietarios de las unidades y los trabajadores de este indispensable medio de transporte de los sanjoseños.

"Fui notificado por el Jefe de Tránsito de Santa María de dicha decisión. No fue una decisión de la Jefatura de Tránsito de San José o del Concejo Deliberante de este distrito, sino que es un requisito que pusieron ellos para poder ingresar a Santa María. El Municipio de San José no tiene nada que ver con esta decisión. Tenemos que reunirnos con la gente de Santa María para encontrar una solución que beneficie al pasajero, al taxista y que no haya riesgo de contagios.

Por otra parte, tenemos que reunirnos con el Intendente, Concejales y con los remiseros para tratar el tema de la cantidad de pasajeros permitidos. Es un tema complejo porque debemos tener en cuenta también la situación económica de los remiseros".

Por otra parte, el Jefe de Tránsito informó que se están expidiendo licencias de conducir con normalidad.

Además, se mostró conforme tras la vacunación contra Covid 19 de todo el personal del área a su cargo.