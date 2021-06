Conferencia sobre resultados del ANLIS Malbrán

El ministro de Comunicación, Guillermo Andrada, recalcó que “este trabajo, de la búsqueda de variantes virales diferentes a la original, se viene haciendo desde que Nación implementó el envío de las muestras, por marzo de este año, por lo cual permanentemente, como medida proactiva, enviamos muestras buscando la aparición de estas modificaciones del virus que por lo general son más agresivas y nos llevan a una hospitalización mayor y a que el sistema de salud entre en estrés”.

Además, agregó que “en mayo comenzamos a observar en ciertas áreas del territorio de la provincia, un incremento del grado de los contagios y que aportan más pacientes al sistema hospitalario. En los hechos teníamos una idea de que estaban circulando, pero necesitábamos esta confirmación. Hoy la tenemos, y es importante que la población sepa que tener certificadas esta nuevas variantes implica un mayor riesgo por lo que debe cumplirse el auto cuidado”.

La directora del Laboratorio Central, Verónica Campi, explicó que “en los envíos anteriores los resultados de las muestras fueron de las cepas que ya estaban circulando, que no son de interés. En este último envío, al igual que en los anteriores, repartimos estas muestras en los distintos departamentos de la Provincia, para hacer un total de 15 muestras enviadas en cada periodo. Catamarca tiene destinada semanas epidemiológicas para el envío de estas muestras, está programado así en todo el país para no acumular muestras que no van a poder ser procesadas en tiempo y forma, entonces cada provincia lo hace en una semana epidemiológica determinada. En el último envío que fue en la semana 22, hace 2 semanas atrás, obtuvimos este resultado que son cinco (5) resultados positivos, diez (10) están todavía sin resultado y esperamos que en las próximas horas nos manden el informe correspondiente. De estas cinco positivas, cuatro (4) son variantes de preocupación, tres (3) corresponden a la variante de Manaos y una (1) a la del Reino Unido. También, en Capital está circulando la cepa Andina, que ya se ha estudiado que no es una variante de interés”.

“Estas variantes tienen una característica muy importante que es su transmisibilidad, tienen una alta transmisibilidad, esto hace que estemos en un contexto de gran alerta en toda la provincia. Las localidades donde se han detectado las variantes son Hualfín (Belén), Santa Rosa, Capital y Huaycama (Ambato)”, indicó.

Por su parte, el director del Hospital Malbrán, Daniel Godoy, remarcó que “estas nuevas variantes, fundamentalmente Manaos y Reino Unido, tienen cuatro características principales: una, altísima contagiosidad o transmisibilidad; dos, están asociadas a formas clínicas más severas, lo que se viene advirtiendo hace bastante tiempo y lo vemos en práctica clínica diaria, pacientes sin factores de riesgo y otros con factores de riesgo pero en corto tiempo evolutivo muy mal desde el punto de vista clínico. La tercera es que estas cepas se asocian a que ciertas medidas preventivas sean menos eficaces, por eso es un gran acierto el uso del doble barbijo; y la cuarta característica es, todavía está en estudio, la efectividad que pueden llegar a tener algunos tipos de vacunas; sin embargo las que estamos aplicando en la Provincia está demostrado que tienen efectividad contra esta cepa”.

Por último, el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, insistió en la “mayor contagiosidad de estas variables por lo que tenemos que establecer un cuidado mucho mayor. Cuando hay gran circulación viral en una comunidad, los virus al entrar al organismo y parasitar nuestras propias células generan miles de virus copiando, de alguna manera, una parte de nuestra genética para poder multiplicarse. En esa copia hay pedacitos que se pueden ir cambiando con el tiempo, a mayor cantidad de circulación viral mayor probabilidad de que este virus pueda producir linajes. Estas pequeñas transformaciones los hacen mucho más contagiosos y agresivos, sobre todo en personas jóvenes. Lo fundamental es que sigamos cuidándonos”.

“Como Ministerio estamos en una campaña muy fuerte de vacunación. En la medida que vamos recibiendo vacunas las aplicamos por edad y a la población de riesgo. La vacuna nos protege, pero tenemos que seguir con los cuidados como lo hacemos habitualmente. Este es un llamado a toda la comunidad, porque tenemos que pasar este invierno lo mejor posible con la mayoría vacunados. Tenemos más de un 30% de la población vacunada con primera dosis”, finalizó.