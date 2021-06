Segunda dosis de Astrazeneca y Covishield

La vacunación se llevará a cabo en el Nodo Predio Ferial, por la mañana de 8 a 13 horas, apellidos de la A a la L inclusive, y por la tarde de 14 a 17 horas, apellidos de la M a la Z inclusive.

Rogamos a la comunidad respetar los requisitos de la convocatoria (tipo de vacuna y fecha de aplicación de la primera dosis) para no crear congestión. Además, no se vacunará a nadie que no conste en las listas, por esta razón es importante que cada persona que recibió la primera dosis revise su carné de vacunación para cerciorarse que vacuna le fue aplicada.

Primeras dosis

También, continúa la aplicación de primeras dosis tanto en Capital como en el interior provincial.

NODO PREDIO FERIAL

Hoy, miércoles 09 de junio se continúa vacunando a personas nacidas en 1971, con terminación de documento 5, 6, 7, 8 y 9.

Por la mañana de 8 a 13 horas apellidos de la A a la L inclusive, y por la tarde de 14 a 17 horas apellidos de la M a la Z inclusive.

NODO FRAY MAMERTO ESQUIÚ

El día jueves 10 de junio, en el Micro Estadio Evita de 8.30 a 15 horas, personas nacidas en 1964, 1965, 1966 y 1967, con todas las terminaciones de documento.

NODO VALLE VIEJO

El viernes 11 de junio, en el Salón Cultural de la Plaza El Aborigen de 8.30 a 16.30 horas, residentes de Valle Viejo nacidos en 1965, 1966 y 1967, con todas las terminaciones de documento.

NODO CHUMBICHA

El día jueves 10 de junio, en el C.I.P.A Chumbicha de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18 horas, personas nacidas en 1962, 1963 y 1964, con todas las terminaciones de documento.

El viernes 11 de junio, los nacidos en 1965, 1966 y 1967.

Se recuerda que:

Es obligatoria la presentación de un documento que acredite nombre, edad y domicilio, y carné de vacunación en el caso de segundas dosis.

Deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.).

No es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).