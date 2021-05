Potenciar Trabajo: los titulares del programa tienen tiempo hasta el 15 de mayo para actualizar sus datos

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informa que las y los titulares del programa “Potenciar Trabajo” tienen tiempo hasta el 15 de mayo del corriente año para realizar la actualización de sus datos.

El trámite se realiza a través de la web del Ministerio: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo/actualizacion

Deben realizarla las y los titulares de Potenciar Trabajo (incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios). La actualización es de carácter personal y obligatorio y se realizará hasta el 15 de mayo del 2021 inclusive. La actualización de los datos personales es necesaria para permanecer activo en el programa.

El proceso consiste en dos etapas:

Actualización de datos personales. Allí la o el titular confirma o modifica sus datos personales (nombre, apellido, dirección real, número de documento) y actualiza sus datos de contacto (teléfonos, emails, modo de contacto preferido).

Validación o selección de unidad de gestión. Allí la o el titular podrá:

a. confirmar la unidad de gestión asignada,

b. modificar la unidad de gestión asignada,

c. elegir ninguna.

En el caso de no tener asignada una unidad de gestión, al titular le aparecerá la opción de modificarla. Desde esa opción, podrá elegir directamente una unidad de gestión gubernamental o no gubernamental disponible en el listado.

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” contribuye a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa.