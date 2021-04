Campaña de Vacunación COVID-19

Se reitera a la población en general que la vacuna se aplica según turno concedido e informado a la persona por medio de mensaje de mail o whatsapp. Que las vacunas que están en los Nodos de vacunación son el número justo para las personas convocadas oficialmente y que figuran en los listados que tienen los data enter. No se vacuna a ninguna persona que no tenga turno o que no esté en la nómina oficial del sistema informático.

La Planificación de los nodos se hace teniendo en cuenta las dosis en stock y que sean suficientes para cubrir todo el grupo de riesgo convocado, es así como cada una de las personas que forma parte de un grupo tiene asegurada su vacuna. Es por ello por lo que, en ningún caso, se podrá aplicar una dosis a personas que no tengan turno ya que se le quitaría el derecho a alguien que ya se encuentra en los listados oficiales habiendo cumplido con los requisitos de inscripción.

Se ruega a la comunidad no asistir a los Nodos de Vacunación si no cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria. A las personas mayores, se los cita por edad, número de documento y primera letra del apellido; mientras que aquellos que tienen entre 18 y 59 años y factores de riesgo asociados a COVID19, deben inscribirse en el link https://vacunacion-covid19.catamarca.gob.ar/ y, solo cuando tengan el turno otorgado, podrán concurrir a ser vacunados.

Se solicita nuevamente a la comunidad en general que evite concurrir a los nodos de vacunación ya que, además de correr riesgo epidemiológico, interrumpe el valioso trabajo de Salud y pone en riesgo el derecho de otros ciudadanos. Los agentes de seguridad o salud que se encuentran en los nodos no pueden cambiar los listados o incluir personas y en estos momentos se ven en la obligación de dar explicaciones por una situación que ya fue explicada y que se reitera en este comunicado. Se ruega no comprometerlos ni dificultar su trabajo, a la vez que se pide solidaridad por las personas que tienen previsto recibir la vacuna de acuerdo con la planificación señalada previamente.