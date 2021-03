La Escuela de Culampajá tiene nuevo director

Tras el retiro de la directora María Luisa Ocampo, para acogerse al beneficio de la jubilación, la Escuela N° 477 de Culampajá, Belén, quedó sin directora y hasta allí llegó el supervisor Carlos Vázquez en tractor para poder dar cumplimiento con el ofrecimiento y designación de cargo. El funcionario educativo debía llegar el viernes a las 10, de acuerdo con el cronograma a cumplir pero hubo una demora.

Para llegar a horario, había salido a las 6, de la ciudad de Belén. Pasó Corral Quemado y subió la cuesta. “Fue un tramo muy difícil, de mucho barro; había llovido toda la noche. No nos podíamos parar por el agua y la pendiente. El vehículo no salía. Pudimos llegar a las 11.30 porque apareció un tractor, con dos personas. Nos acercaron unos metros para poder salir de la pendiente con barro. Por consejo de ellos, no debía seguir porque estaba muy feo. Aunque en realidad estaba lindo, la idea era no arriesgar la camioneta ni mi integridad. Les pregunté dónde iba y me dijeron que a Culampajá. No dudé y me fui con ellos. Llegamos a las 14.30 y a las 15 estuvimos volviendo porque la lluvia y la neblina habían comenzado a precipitarse”, contó.

De esta manera, el supervisor cumplió con el acto administrativo para el ofrecimiento y designación de cargo, al profesor Augusto Leguizamón, como nuevo director de esta escuela. Según su agenda, mañana, martes, el supervisor parte con rumbo a Antofagasta de la Sierra, a la Escuela N° 142 de El Peñón, luego pasa a la Escuela N° 116 de Antofalla y finalmente recorrerá otros establecimientos de la jurisdicción.

Compromiso

Además de estar a cargo de la Zona 30, con 11 escuelas, algunas de Belén y todas las de Antofagasta de la Sierra, el supervisor Vázquez por extensión y la reciente jubilación de su par de la Zona 31, se hizo cargo de estas escuelas. De esta manera, se le suman 12 establecimientos educativos más. En total, tiene a su cargo 23 escuelas, todas de período especial en Belén y Antofagasta de la Sierra.

“Mi recorrido desde Belén para visitar la Escuela de la Ciénaga Redonda es de 500 kilómetros, solo de ida. A Antofalla son 400 kilómetros”, comentó.

Para visitar algunas de las escuelas de difícil acceso, a fin de economizar o recortar gastos, hago el viaje en moto. A El Peñón o La Angostura, por ejemplo, suele ir en moto. “Es para ganar tiempo porque en moto se puede ir más rápido. Son caminos de cornisa, con mucha piedra. Se debe tener cuidado. Así se pueden visitar dos o tres escuelas en un día. Se ve la forma de llegar, estar y hacer presencia en cada una de las escuelas, como sea más conveniente aunque los recursos no sean suficientes. Mi objetivo es estar en las escuelas, asesorarlos y acompañar”, comentó Vázquez.