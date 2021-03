Docentes llegaron a la casa de un estudiante para que rinda la última previa

La agenda de la Escuela Secundaria Rural N° 17 de Amadores, Paclín, tenía previsto tomar exámenes previos, entre el lunes y el martes últimos. Sin embargo, las inclemencias meteorológicas impedían que un joven pudiera rendir la última materia, para recibirse de bachiller. Ante esta situación y con un destacable espíritu con vocación de servicio a la docencia, la directora Ana Rosales y la profesora María Carrizo Cattaneo se organizaron para llevar la mesa de examen de la escuela a la casa del alumno y, que de esta manera, el joven pudiera rendir este examen previo.

La directora Rosales comentó que junto con la profesora Carrizo Cattaneo tuvo la dicha de poder asistir al domicilio de este alumno para tomar su examen previo. El joven había egresado en 2019 pero aún adeudaba la materia Danza, de 4to. Año.

“No teníamos acceso para poder llegar al establecimiento por la crecida del río Paclín. Le planteé a la profesora qué le parecía si podíamos llegar al domicilio del chico, previo conocimiento de la madre. El martes, a las 16 horas, nos presentamos en el domicilio de este chico, en la localidad de Villa Noriega, de Palo Labrado. Se le pudo tomar el examen oral y escrito y pudo aprobar”, contó.

Al mismo tiempo, la directora había indicado que por las copiosas lluvias, el río Paclín había crecido y, en consecuencia, no había un fácil acceso para poder llegar al establecimiento educativo. Para no quitarle la oportunidad de poder rendir, la directora y la profesora decidieron llegar a la casa del joven. La directora comentó que para no ellas era más fácil llegar a la casa de él, que vive sobre la Ruta Nacional N° 38, a que él llegara a la escuela. Entre el domicilio del estudiante y el establecimiento educativo, había que recorrer una distancia de tres kilómetros.

“La madre estuvo fascinada con la propuesta y llegamos. Se le tomó el examen y aprobó. Ya se le va a gestionar el título en Agro y Ambiente. Estamos felices porque es la última materia que debía. Me enorgullece poder decir que la escuela pudo llegar al domicilio de este alumno. Nos hace muy bien estar cerca de los chicos. Estar ahí y vivirlo es algo único. Estoy muy orgullosa de los docentes y de mi escuela. Agradezco el acompañamiento de siempre del supervisor Hugo López”, expresó la directora Rosales.

Reconocimiento

Conocida esta historia de compromiso profesional, la ministra de Educación Andrea Centurión manifestó sentirse orgullosa por “tener docentes con vocación, que no ven obstáculos ni barreras para enseñar, que hacen todo lo que está a su alcance y más para llegar a los chicos”. La titular de la cartera educativa consideró que son docentes como la directora Rosales y la profesora Carrizo Cattaneo quienes “están forjando el futuro de sus pueblos y no solo quedarán en la memoria de sus alumnos sino en la historia de sus jurisdicciones”.