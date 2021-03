El Ministro de Educación de la Nación estuvo en Catamarca

El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta estuvo presente en la inauguración de la Escuela Secundaria Rural N° 27 de Antofagasta de la Sierra, donde también estuvo invitado el Intendente, Prof. José Antonio Gómez.

"Creo que todos estamos emocionados de volver a ver a nuestros hijos en las escuelas, volver a ver los guardapolvos blancos. Una escuela que sabemos que es distinta, una escuela que hay que sostener, el tapaboca, el distanciamiento físico, el lavado de manos, la ventilación, una escuela que nos impone la pandemia, pero una escuela que está lista para recibir de manera segura a todos nuestros chicos. Una escuela que se vuelve a constituir como la principal institución para generar una sociedsd verdaderamente igualitaria.

No hay soluciones mágicas, los desafíos son de enorme complejidad, pero lo que sería imperdonable es que no asumamos todos los días el camino para trazar la presencia de las politicas públicas y de las políticas educativas necesarias, por eso creo que una de esas políticas es la prioridad que el Presidente le da al Norte Grande y una de esas prioridades está en nuestra agenda educativa.

Si la Argentina se desarrolla, pero no priorizamos el desarrollo particular de la región históricamente más postergada en nuestro país que es el Norte Grande, no vamos a lograr una convergencia en ese desarrollo, por eso el punto central del acuerdo federal por la igualdad educativa es una convergencia educativa para el Norte Grande y ahí tenemos que trabajar con las 10 provincias que lo integran y sus equipos educativos estableciendo una de las prioridades para que la escuela tenga una enorme capacidad de transformación.

hay mejor política social en la Argentina que un empleo registrado, un empleo de calidad, porque lo que ocurre en la cocina de nuestros hogares impacta en el aprendizaje de nuestros niños.

Tenemos el compromiso de seguir trabajando entre todos para que la escuela segura pueda ser una realidad todo este 2021 y que sigamos construyendo esa transformación educativa y cultural que nuestro país necesita. Es muy importante para nosotros acompañar al Gobierno de Catamarca, devolverle a esta hermosa tierra todo lo que le dio a la Argentina".